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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأحد.. جورج كلونى ضيف ITS SHOW TIME على CBC

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:02 م
جورج كلوني
جورج كلوني
أمير محمد خالد
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يحل النجم العالمي جورج كلوني، ضيفًا على برنامج ITS SHOW TIME بفضائية CBC في لقاء خاص وحصري في التاسعة من مساء الأحد المقبل.

ويتحدث النجم الأمريكي عن كواليس مشاريعه الفنية الجديدة والعديد من التفاصيل الخاصة، كما يعرض الإثنين لقاء خاصًا وحصريًا مع الفنانة لبلبة تتحدث فيه عن العدد من كواليس رحلتها الفنية والشخصية.

ITS SHOW TIME برنامج فنی متخصص، یرکز على صناعة الترفیه بمختلف صورها وأشکالها، وکل ما یحیط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة کل أشکال الفنون، كما یرصد الجدید والمهم فی السینما والتليفزیون والموسیقى والمسرح، وما یرتبط بهم فی عالم الموضۀ وشبکات التواصل وغیرها من الوسائط التی صارت مرتبطة ببعضها البعض فی الحیاة المعاصرة تقدمه الإعلامية مها الصغير ودينا حويدق.

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