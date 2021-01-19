تونس: اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في القصرين

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة التونسية والمتظاهرين في القصرين، اليوم الثلاثاء، وسط احتجاجات عمت تونس، خلال الأيام الجارية.وكانت السلطات في تونس أعلنت أمس الإثنين، القبض على أكثر من 600 شخص بعد أربع ليال من الاحتجاجات العنيفة.وعاودت حشود، أغلبها من الشباب، التجمع في وسط العاصمة تونس الاثنين، وراحوا يرشقون قوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، وردت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.وتواجه تونس أزمة اقتصادية طاحنة، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى الثلث.