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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب بالشيوخ يطالب بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب بعد «تصنيف حسم»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:29 م
أحمد عبدالماجد
أحمد عبدالماجد
أشرف لاشين
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قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إدراج حركة "حسم" رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية، ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن هذه الجماعات هي الراعي الرئيسى للإرهاب في العالم أجمع وهو ما يمهد لخروج قرارات من دول أخرى في وقت قريب بهذا التصنيف.

وأضاف عبدالماجد، في بيان له اليوم، أنه رغم تأخر القرار إلا أنه دليل على بداية إدراك العالم لمخاطر الجماعة الإرهابية وأهدافهم في ضرب استقلال الدول، موضحا أن ذلك القرار سيكون مقدمة لإدراج حركة الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية، بعد تعطيل أكثر من مشروع قانون فى الكونجرس الأمريكى فى هذا الشأن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإدارة الأمريكية منتبهة لخطر التنظيم وتهديده للأمن والسلم الدوليين، وهوما سوف يدفع المؤسسات الأمريكية للتعامل بجدية مع التنظيم الذى خرجت من رحمه أغلب التنظيمات المتطرفة التى تعمل على الساحة، مطالبا بضرورة مواجهة الدول التى تدعم الإرهاب وتكون حاضنه لهذه التنظيمات، وأن المواطن أصبح يدرك شر هذه القوى وما تريده من أهداف تخريبية وتدميرية للدول.

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