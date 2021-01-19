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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:19 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ذكرت تقارير إعلامية ألمانية، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تلقي غالبية البالغين في الاتحاد اللقاح ضد فيروس كورونا بحلول الصيف.

وأشار تقرير أورده موقع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي حددت لنفسها الآن عدد البالغين في الاتحاد الأوروبي الذين يجب تطعيمهم بحلول الصيف، حيث أعلنت بروكسل أن الهدف المؤقت بحلول شهر مارس هو تحصين 80 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا وأولئك الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح التقرير أن شركتي "فايزر" و"بيونتيك" المنتجة لأحد لقاحات كورونا، حددت جداول التسليم على الرغم من إشارتهم إلى وجود بعض المعوقات المؤقتة، مضيفا أن الخبراء الصحيين يوصون بتطعيم 70 بالمائة من السكان من أجل إنهاء وباء كورونا وتحقيق ما يعرف بـ"مناعة القطيع".

ولفت التقرير إلى أنه من المقرر أن تكون الأهداف جزءًا من ورقة مناقشة لقمة الفيديو للاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل، ووفقًا لرئيس المجلس تشارلز ميشيل يجب على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء الدول والحكومات الآخرين أيضًا مناقشة مسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك شهادة تطعيم من الاتحاد الأوروبي.

ونقل التقرير عن وكالة الأنباء الألمانية إشارتها إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ترغب في المطالبة بوثيقة تطعيم دقيقة قدر الإمكان ومعترف بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن توضح متى تلقى حاملها اللقاح وفي أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي؛ للمساعدة في تتبع أي آثار جانبية.

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