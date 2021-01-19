17.8 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر في الربع الأول من 2020

أظهرت المؤشرات التقديرية لنشاط التمويل متناهي الصغر خلال العام المنقضي 2020، وصول قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر 17.8 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 12.7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام السابق محققة معدل نمو بلغ 40%، ونتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة كورونا، تراجع معدل النمو السنوي إلى 13.3% لتسجل قيمة الأرصدة، حوالي 18.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق.وبلغ عدد المستفيدين 3.2 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 2.9 في نهاية الربع المناظر من العام السابق، في حين أغلق العام بعدد مستفيدين بلغ 3.1 مليون مستفيد، وهو نفس العدد الذي أغلق عليه العام السابق.وفيما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة، أظهر تقرير الهيئة تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2020 فقد بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 738 مليار جنيه وبلغ عددها حوالي 70 ألف إشهار، وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات نحو 16.1% في نهاية عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019.