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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على 3 إرهابيين في صلاح الدين العراقية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:32 ص
حبس
حبس
وكالات
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء القبض على ثلاثة "إرهابيين" يقومون بتوزيع ما يسمى (الكفالات) لعوائل داعش في صلاح الدين.

وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي نشره موقع وزارة الداخلية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم، إن "الإرهابيين الثلاثة مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنه تم القبض عليهم اثناء قيامهم توزيع ما يسمى بالكفالات على عوائل عصابات داعش في منطقة سليمان بيك ضمن محافظة صلاح الدين.

وأشارت إلى اعتراف المقبوض عليهم في التحقيقات بنقل المواد الغذائية والأمور اللوجستية الأخرى لعناصر عصابات داعش مقابل مبالغ مالية لافتة إلى أنه تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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