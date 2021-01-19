المغرب.. 473 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 806 حالات أمس.وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 460 ألفا و144 حالة.كما سجلت الوزارة 35 وفاة جديدة ارتفاعا من 31 يوم الأحد، ليصل مجمل الوفيات إلى 7977.وأشارت السلطات الطبية إلى تعافي 761 حالة إضافية ليبلغ مجموع المتعافين 435686.وكشفت وسائل إعلام مغربية سبب عدم تسلم المغرب للشحنة الأولى من لقاحات "أسترازينيكا" البريطانية، حيث قالت إن ذلك يعود إلى عدم جاهزية الشحنة في الهند حيث يتم إنتاجها.ولفتت إلى أن "هذا الأمر أصبح عاديا بظل انتشار جائحة كورونا، سواء على صعيد المعدات أو الأجهزة الطبية المرتبطة بالوباء".