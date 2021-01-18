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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء»: 411 مليون دولار صادرات مصر للجزائر خلال 10 أشهر

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:39 م
صادرات مصر للجزائر
صادرات مصر للجزائر
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للجزائر بلغت 410.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 458.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 48 مليون دولار خلال عام.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من الجزائر سجلت 171.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 353 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 181.8 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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