العراق: انفجاران يستهدفان رتلًا لدعم التحالف الدولى فى ذى قار

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بوقوع انفجارين بعبوتين ناسفتين استهدفا رتلًا لدعم التحالف الدولي في ذي قار.ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن المصدر الذي لم تسمه: "أن عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابعًا للتحالف الدولي على طريق ذي قار السريع دون إصابات".وأضاف أن عبوة ثانية استهدفت نفس الرتل على مسافة قريبة من التفجير الأول دون إصابات، فيما احترقت إحدى عجلات الرتل.