تأجيل محاكمة المتهمين بـ«التخابر مع ليبيا» لـ8 فبراير

قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوريا، ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابيا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا" لجلسة 8 فبراير للمرافعة.وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيي الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع التابعة له ومن يعملون لمصلحته بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا، للحصول من ذويهم على أموال كفدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.