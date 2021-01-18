رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تصدر نشرة بأهم الاكتشافات الأثرية في 2020

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:02 م
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
أصدرت لجنة الثقافة والآثار بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشرة عن أهم الاكتشافات الأثرية خلال 2020، مشيدة بجهود الدولة في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت اللجنة إلى أن عام 2020 رغم جائحة كورونا كان زاخرا بالعديد من الاكتشافات الأثرية التي تكشف عظمة الحضارة المصرية القديمة والجهد الكبير الذي تبذله الدولة، رغم تلك الظروف الاستثنائية.

وأوضحت اللجنة في النشرة، أهم هذه الاكتشافات والتي لم تقتصر على منطقة بعينها، ولكن في محافظات مختلفة، منها سقارة وسيناء وأسوان والمنيا وغيرها.

للإطلاع على النشرة من هنا..

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

سيدة مسجلة جنائيًا وراء تصنيع الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

الصور

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ دون الدوليين
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
المزيد

الثقافة

بعد 3 أعوام من وفاته.. زوجة صبري موسى تحيي ذكرى رحيله

غدًا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

اليوم.. انطلاق مبادرة الفنانة وفاء ياديس للطفل الموهوب «أونلاين»

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»