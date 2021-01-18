«تنسيقية الأحزاب» تصدر نشرة بأهم الاكتشافات الأثرية في 2020

أصدرت لجنة الثقافة والآثار بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشرة عن أهم الاكتشافات الأثرية خلال 2020، مشيدة بجهود الدولة في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.وأشارت اللجنة إلى أن عام 2020 رغم جائحة كورونا كان زاخرا بالعديد من الاكتشافات الأثرية التي تكشف عظمة الحضارة المصرية القديمة والجهد الكبير الذي تبذله الدولة، رغم تلك الظروف الاستثنائية.وأوضحت اللجنة في النشرة، أهم هذه الاكتشافات والتي لم تقتصر على منطقة بعينها، ولكن في محافظات مختلفة، منها سقارة وسيناء وأسوان والمنيا وغيرها.للإطلاع على النشرة من هنا..