«تنسيقية الأحزاب» تصدر نشرة بأهم الاكتشافات الأثرية في 2020
الإثنين 18/يناير/2021 - 07:02 م
إسلام نصير - محمد الشريفطباعة
أصدرت لجنة الثقافة والآثار بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشرة عن أهم الاكتشافات الأثرية خلال 2020، مشيدة بجهود الدولة في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت اللجنة إلى أن عام 2020 رغم جائحة كورونا كان زاخرا بالعديد من الاكتشافات الأثرية التي تكشف عظمة الحضارة المصرية القديمة والجهد الكبير الذي تبذله الدولة، رغم تلك الظروف الاستثنائية.
وأوضحت اللجنة في النشرة، أهم هذه الاكتشافات والتي لم تقتصر على منطقة بعينها، ولكن في محافظات مختلفة، منها سقارة وسيناء وأسوان والمنيا وغيرها.
للإطلاع على النشرة من هنا..
وأشارت اللجنة إلى أن عام 2020 رغم جائحة كورونا كان زاخرا بالعديد من الاكتشافات الأثرية التي تكشف عظمة الحضارة المصرية القديمة والجهد الكبير الذي تبذله الدولة، رغم تلك الظروف الاستثنائية.
وأوضحت اللجنة في النشرة، أهم هذه الاكتشافات والتي لم تقتصر على منطقة بعينها، ولكن في محافظات مختلفة، منها سقارة وسيناء وأسوان والمنيا وغيرها.
للإطلاع على النشرة من هنا..