«النقد الدولي» يكثف جهوده لإعفاء السودان من الديون

قال صندوق النقد الدولي، الإثنين، إنه يعمل مع السودان على وضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون، كما سيتم إجراء تقييم لهذا البرنامج في مارس المقبل.وكشفت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي في تصريحات مساء اليوم، عن وجود دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء آخرين بالصندوق لجهود مساعدة السودان على نيل إعفاء من الديون وذلك وفق قناة العربية.يأتي ذلك بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية السودان من قوائم الإرهاب، وإطلاق مبادرة لدعم سداد ديونها وإعفائها من ديون مستحقة.