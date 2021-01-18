الأنبا بشارة يزور كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالهاريف بأبوقرقاص

زار نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالهاريف بأبوقرقاص، حيث استقبل نيافته الأب دانيال إسحق، راعي الكنيسة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه حضر أيضًا الأب جرجس بشرى، والأب إسحق مهيب، حيث بدأ القداس بكلمة ترحيب من الأب الراعي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما ألقى نيافته كلمة العظة من إنجيل القديس لوقا "طوبي للبطن الذي حملك".