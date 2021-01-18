غدا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

تستضيف ساقية الصاوي حفل الشتاء السنوي للشاعر إبراهيم فرج، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بساقية الصاوي، قاعة النهر، يبدأ الحفل غدا الثلاثاء 19 يناير في السابعة مساءً بمقر ساقية الصاوي - أسفل كوبري 26 يوليو - الزمالك - القاهرة.إبراهيم فرج شاعر من أبناء الإسكندرية، بدأ كتابة الشعر فى بداية عام 2015، وشارك فى العديد من الندوات والأمسيات الثقافية، وبدأ العمل على مشروع خاص وهو الانتقال بشعر العامية من السرد البسيط بنظام الديالوج إلى المونولوج، وتطويع سطور الشعر لتكون لافتة أكثر لمن يقرؤها أو يسمعها، وانتشرت أشعاره مؤخرًا بشكل مُلفت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت مشاهدات عالية في الآونة الأخيرة ونالت جميع متابعيه.