حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على كافة المنشأت العامة والخاصة والمطاعم والمقاهي والأسواق والتشديد على ارتداء الكمامة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم وتقليل التزاحم ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وغيرها من الضوابط والاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت واتخذتها الدولة.حيث شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة الدورية وشن حملات تفتيشية على المقاهي العامة ومصادرة الشيش، فضلًا عن تنظيم حملات رقابية مكثفة على المنشأت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، والتشديد على تنفيذ تلك القرارت والتعليمات المقررة في هذا الشأن على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس.وقد تم شن حملة بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح على المقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات، وهو ما أسفر عن ضبط حوالي 30 شيشة و13 شخص غير مرتدي الكمامة وتحرير 16 محضر ضد المخالفين، وذلك بمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز والجهات المعنية، كما تم ضبط 12 محضر بالقوصية خلال حملة برئاسة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية، وضبط وتحرير 17 محضر بمركز صدفا خلال حملة برئاسة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، فضلا عن ضبط وتحرير 9 محاضر خلال حملة برئاسة خالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ونائبه مصطفى محمد علاوة على مصادرة 70 شيشة وتحرير 29 محضرا بحي غرب في حملة قيادة محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، بالإضافة إلى ترأس أيمن محروس رئيس حى شرق ونائبه مراوان إبراهيم لحملة أسفرت عن ضبط 14 محاضر وضبط 12 شيشة، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.