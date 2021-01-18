ترشيح كريم فهمي لمسلسل «طبع الحياة» أمام نيللي كريم

رشحت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل "طبع الحياة" للنجمة نيللي كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل الفنان كريم فهمي للانضمام لأسرة العمل الذي مازال في مرحلة التحضير والكتابة.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل العمل أن كريم في انتظار السيناريو لمعرفة تفاصيل الدور الذي سيقدمه في العمل حيث وافق بشكل مبدئي ولكن ينتظر السيناريو للتوقيع بشكل رسمي.من جانبها تجري الفنانة نيللي كريم اجتماعات مكثفة بالمنتج جمال العدل والمخرج أحمد خالد للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل وترشيح الابطال المشاركين فيه لتحديد موعد نهائي للتصوير خاصة مع ضيق الوقت المتبقي على انطلاق الموسم الرمضاني.يذكر أن الفنانة نيللى كريم، حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "بـ100 وش"، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "نمرة 2"، والذى تم عرضه على احدى المنصات الالكترونية.