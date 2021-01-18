«مدبولي»: برنامج الحكومة يتضمن تطوير القرى المصرية في 3 سنوات بـ500 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة للرد على الشائعات، وأن مصر كانت مستهدفة، وكنا حريصين في الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وكان هناك إشادات دولية عديدة بجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت مؤسسة «فيتش» إن مصر من الدول التي من المتوقع أن يستمر بها النمو.وأوضح رئيس الوزراء أنه في ظل الظروف شديدة القسوة استطاع اقتصادنا أن يصمد ويحقق نموا إيجابيا، مضيفا: "الطريق ما زال طويلا لتحقيق التنمية والطموح، ونواجه تحديات تعود لأكثر من 50 سنة، وتصدينا لملفات كان من الأسلم لنا سياسيا ألا نتصدى لها، ولكن قررنا أن نضع حلولا لمشاكل كان يمكن أن نغض البصر عنها، لكن قررنا أن نتعامل بمنتهى الوضوح والشجاعة في ملفات معقدة".وكشف "مدبولي" عن أن برنامج الحكومة يتضمن تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات بقيمة 500 مليار جنيه، والانتهاء من أعمال التطوير في الريف المصري بالكامل، وتطوير كل الترع القائمة والانتهاء من 20 ألف كيلو ونظام الري الحديث لـ4 ملايين فدان، واستصلاح مليون فدان، وتطوير شبكة السكك الحديدية، وتوطين صناعة السيارات، ودعم الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي هو على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر.