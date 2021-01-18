رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مدبولي»: برنامج الحكومة يتضمن تطوير القرى المصرية في 3 سنوات بـ500 مليار جنيه

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:42 م
مدبولي
مدبولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة للرد على الشائعات، وأن مصر كانت مستهدفة، وكنا حريصين في الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وكان هناك إشادات دولية عديدة بجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت مؤسسة «فيتش» إن مصر من الدول التي من المتوقع أن يستمر بها النمو.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في ظل الظروف شديدة القسوة استطاع اقتصادنا أن يصمد ويحقق نموا إيجابيا، مضيفا: "الطريق ما زال طويلا لتحقيق التنمية والطموح، ونواجه تحديات تعود لأكثر من 50 سنة، وتصدينا لملفات كان من الأسلم لنا سياسيا ألا نتصدى لها، ولكن قررنا أن نضع حلولا لمشاكل كان يمكن أن نغض البصر عنها، لكن قررنا أن نتعامل بمنتهى الوضوح والشجاعة في ملفات معقدة".

وكشف "مدبولي" عن أن برنامج الحكومة يتضمن تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات بقيمة 500 مليار جنيه، والانتهاء من أعمال التطوير في الريف المصري بالكامل، وتطوير كل الترع القائمة والانتهاء من 20 ألف كيلو ونظام الري الحديث لـ4 ملايين فدان، واستصلاح مليون فدان، وتطوير شبكة السكك الحديدية، وتوطين صناعة السيارات، ودعم الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي هو على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يلقي بيان للحكومة أمام البرلمان اليوم

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر

اتفاق سرى.. آخر تطورات انتقال كريم فؤاد إلى الأهلى (خاص)

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

الصور

image description

تقديم خدمة نيابة المرور بمكتب بريد جامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان فى زيارة رسمية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أنفلونزا الطيور تنقذ الدجاج من مخالب الطيور الجارحة في الهند

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»