صاروخ «فيرجن أوربت» يصل الفضاء للمرة الأولى بعد إطلاقه من جناح طائرة

أرسلت شركة "فيرجن أوربت" المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، بنجاح للمرة الأولى صاروخا إلى الفضاء بعد إطلاقه من أحد أجنحة طائرة "بوينغ 747"، ما يفتح الطريق أمام وسيلة جديدة لوضع الأقمار الاصطناعية الصغيرة في المدار.وهذه المحاولة الثانية لـ"فيرجن أوربت"، بعد تجربة فاشلة أولى في مايو.وكتبت الشركة "لونشروان وصل إلى المدار كل أعضاء الفريق غير المشاركين في عمليات التحكم بالمهمة أصابهم جنون الآن".وأقلعت الطائرة من ميناء موهافي الجوي والفضائي في الصحراء الواقعة في شمال لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، وهي أطلقت صاروخها فوق المحيط الهادئ.وتسعى "فيرجن أوربت" التي أسسها ريتشارد برانسون سنة 2012، إلى تقديم خدمة إطلاق صواريخ تتسم بالسرعة والقدرة على التكييف مع الأقمار الاصطناعية الصغيرة التي يراوح وزنها بين 300 كيلوجرام و500، وهي سوق تشهد نموا سريعا.وصاروخ "فيرجن أوربت" البالغ طوله 21 مترا والمسمى "لونشروان"، لا يقلع عموديا بل هو مثبّت تحت أحد أجنحة طائرة معدّلة من طراز "بوينغ 747" مسماة "كوسميك غيرل".