«الأيبفانيا الثيؤفانيا».. أشهر أسماء عيد الغطاس

-يمنع فيه الصوم الانقطاعي.. والصلوات بالطقس الفرايحي

- القصب والقلقاس والبرتقال أشهر أكلات العيد

- الأيبفانيا والثيؤفانيا.. أشهر أسماؤه

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد بترؤس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.و"عيد الغطاس" عيد الظهور الإلهى بحسب العقيدة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي، كما أنه من الأعياد "السيدية" وتحتفل به الكنيسة على مدار ثلاث أيام متتالية ويمنع فيه الصوم الانقطاعي، ويرمز له بالمعمودية "التغطيس " وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقًا للعقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية.و عيد الغطاس ارتبط عند الأقباط ببعض المأكولات كالقلقاس، القصب والبرتقال، ولكل منهم دلالة، كما أنه يأتى بشكل دائم في موعد ثابت سنويًا عقب الاحتفال بعيد الميلاد باثنى عشر يومًا.وقال الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، إن عيد الغطاس هو ذكرى لإحياء معمودية المسيح، ويطلق عليه عدة أسماء متتالية من بينها: "الغطاس، الأيبفانيا، الثيؤفانيا، عيد الأنوار".وأضاف في فيديو له، أن الكنيسة أطلقت عليه اسم الغطاس نظرًا للرجوع لآباء الكنيسة المصرية الأوائل الذين استوعبوا أن المعمودية لا تتم إلا بالغطس في الماء.وأوضح الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة أن الأسماء الذى أطلقت علبه عيد الإبيفانيا، هي كلمة يونانية تعني الظهور لأنه ظهر ورآه الناس، أما عيد الثيؤفانيا، فهى كلمة تعني الظهور الإلهي، أما سبب التسمية بعيد الأنوار، لأن العصور القديمة شهدت غطس المسيحيين في نهر النيل عقب القداس، وأحيانًا كانت الكنائس تضم مغطسًا يغطسون فيه للتبرك بمعمودية المسيح، وكذلك لأن المعمودية في الفكر المسيحي هي الاستنارة.