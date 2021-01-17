توقعات بتسجيل أمريكا نصف مليون وفاة بكورونا منتصف فبراير

قالت الدكتورة روشيل والينيسكي، المدير القادم لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إنه من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نحو نصف مليون وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، بحلول منتصف فبراير المقبل.وأضافت المرشحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب لمنصب مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الأحد، أن الولايات المتحدة "بانتظار بعض الأسابيع المظلمة"، مضيفة: "هذا إضافة إلى عشرات الآلاف من المتعافين الذين لا يزالون يعانون من متلازمة غير معروفة بعد تعافيهم".وتابعت: "لم نر بعد ما تداعيات السفر والتجمعات التي حدثت في فترة الإجازات، وتبعات ارتفاع معدل الإشغال في المستشفيات أعتقد أننا لا نزال بصدد بعض الأسابيع المظلمة".