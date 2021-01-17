رئيس الحكومة و8 وزراء أمام البرلمان خلال أسبوع
الأحد 17/يناير/2021 - 10:20 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا عرض بيان من رئيس مجلس الوزراء عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الثلاثاء بيانا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى بيان من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيانا من وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
بينما يشهد يوم الخميس بيانا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة من هشام وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الثلاثاء بيانا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى بيان من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيانا من وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
بينما يشهد يوم الخميس بيانا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة من هشام وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.