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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:04 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
هبه محمد
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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 18-1-2021، ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المقبلين على الزواج والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب مؤخرًا حالة من التذبذب بسبب العوائق التي تواجهها العالم والبورصات العالمية، وأسعار الذهب اليوم الاثنين 18-1-2021 في مصر، لم تشهد أي تغيرات تذكر مع نهاية التعاملات المسائية اليوم في السوق المحلية لمحال الصاغة، مع إغلاق عدد من محلات الصاغة بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن العالمية بلندن، نتيجة الإجازة الأسبوعية للبورصة.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بنظيرتها العالمية فكلما ارتفعت عالميًا زادت محليًا، في الوقت الذي تشهد حاليًا ثباتًا ملحوظًا، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجهين البحري والقبلي، نحو 804 جنيهات للجرام، وهي نفس الأسعار خلال تعاملات أمس الأحد غير شاملة المصنعية.

ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الذهب اليوم الاثنين 18-1-2021 في مصر والتي تشمل كالتالي: ( سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم - سعر أوقية الذهب عيار 24 ).


سعر الذهب اليوم الاثنين 18-1-2021 في مصر

1 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ( 919 جنيهًا )

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في التعاملات اليومية ثبات ليصل إلى 919 جنيهًا وهو العيار الأعلى في مصر.

2 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

 ( 804 جنيهًا )

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتًا في التعاملات، ليبلغ نحو 804 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

3 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ( 690 جنيهًا )

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 مستوياته عند 690 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن بسوق الذهب.

4 - سعر الجنيه الذهب اليوم ( 6432 جنيهًا )

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 6432 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21.

5 - سعر أوقية الذهب عيار 24

استقر سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27570 جنيهًا، وتزن أوقية الذهب عيار 24 نحو 30 جرام.

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