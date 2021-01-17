«مرجحية وكسّارة لب».. أغرب أدوات جهاز العروسين



فور خطوبة الفتاة تبدأ الأمهات والعرائس في تجهيز عش الزوجية من أوانى للطهى وأدوات كهربائية وغيرها من الأجهزة.



«حصيرة وحلتين»، جملة اعتدنا على سماعها من أجدادنا عند ذكر "جهاز العروسة"، لكن الأمر تغيّر بشكل كبير لعرائس 2021، وهو ما نرصده في التقرير التالي الذي يلقي الضوء على أغرب أدوات الزفاف والتى قد تثير الكثير من الدهشة عند سماعها فى "قائمة العروسين".



«المرجيحة»

أصبحت "المرجيحة" من متطلبات عرائس الجيل الحالي، حيث يتم تركيب المرجيحة بأحد أركان المنزل، فقد أصبحت من أساسيات كل بيت.

فور خطوبة الفتاة تبدأ الأمهات والعرائس في تجهيز عش الزوجية من أوانى للطهى وأدوات كهربائية وغيرها من الأجهزة.«حصيرة وحلتين»، جملة اعتدنا على سماعها من أجدادنا عند ذكر "جهاز العروسة"، لكن الأمر تغيّر بشكل كبير لعرائس 2021، وهو ما نرصده في التقرير التالي الذي يلقي الضوء على أغرب أدوات الزفاف والتى قد تثير الكثير من الدهشة عند سماعها فى "قائمة العروسين".أصبحت "المرجيحة" من متطلبات عرائس الجيل الحالي، حيث يتم تركيب المرجيحة بأحد أركان المنزل، فقد أصبحت من أساسيات كل بيت.



«ماكينة وافل»

من الأدوات الكهربائية التى باتت مطلوبة من قبل عرائس الجيل الجديد وهى ماكينة لصنع بسكويت الأيس كريم.

«قشارة اللب»

جهاز جديد فرض نفسه على قائمة أدوات العروسة، وهو جهاز تقشير اللب، وهو جهاز صينى يقوم بتقشير اللب دون تدخل منك.

«ماكينة الفشار»

يعتبر الفشار من الأطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار، لكن لا يحتاج إلى جهاز فكل ما عليك إحضار حلة ووضع الذرة بداخلها.

«لفافة ورق العنب »

من الأدوات التى تعد دخيلة على المطبخ المصري ماكينة ورق العنب، فأصبحت من أساسيات عرائس الجيل الحالى.

«رينج لايت ميكب»

يعتبر من أدوات التجميل الخاصة بالعروسة، وهو عبارة عن مراة صغيرة تحاط بأداء تساعد فى إظهار العيوب الموجودة بالبشرة، كما تساعد فى وضع الميكب بطريقة صحيحة.



«كسارة التلج»

عبارة عن ماكينة تقوم بتكسير الثلج، وتحويلة إلى مجروش ليستخدم فى إعداد عصائر "الأسموزى" والأيس كريم.



«ماكينة الأيس كريم»

توضع الفاكهة من أعلى الجهاز ويتم الضغط عليها، لتخرج من فوه الجهاز قطع أيس كريم طبيعية شهية. يعتبر من أدوات التجميل الخاصة بالعروسة، وهو عبارة عن مراة صغيرة تحاط بأداء تساعد فى إظهار العيوب الموجودة بالبشرة، كما تساعد فى وضع الميكب بطريقة صحيحة.عبارة عن ماكينة تقوم بتكسير الثلج، وتحويلة إلى مجروش ليستخدم فى إعداد عصائر "الأسموزى" والأيس كريم.توضع الفاكهة من أعلى الجهاز ويتم الضغط عليها، لتخرج من فوه الجهاز قطع أيس كريم طبيعية شهية.



