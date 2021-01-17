رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من الرئيس السيسى لـ"أبومازن"

زار اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، مدينة رام الله نقل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ تضمنت التأكيد على ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية؛ حيث استعرض الرئيس أبومازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات، كما وجه الشكر للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.كما عقد رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة لقاء مع رئيسي جهازي المخابرات الأردنية والفلسطينية، لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.