وزير النفط العراقي يؤكد التزام بلاده بقرار خفض الإنتاج

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، التزام بلاده بقرار (أوبك+) بخفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد في الشهور الماضية.قال وزير النفط، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن "العراق ليست لديه نية للتفاوض مع أعضاء التحالف بشأن حصته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد".كانت وسائل إعلام نسبت إلى وزير النفط قوله، إن هناك تفاوض مع تحالف (أوبك+) لتأجيل تعويضات زيادة الإنتاج السابقة نظرًا للظروف المالية التي تمر بها البلاد.وأشار الوزير، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج المنبثقة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - إلى حرص الدول المنتجة للنفط في (أوبك) والمتحالفين معها على؛ الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية العالمية.واتفقت منظمة أوبك مع دول من خارجها على رأسها روسيا، على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل نفط يوميًا، بدءًا من مايو الماضي، على أن يتم تخفيف الخفض بصورة تدريجية، حيث وصل معدل الخفض في يناير الجاري إلى 7.2 مليون برميل، فيما أظهرت البيانات الشهرية عدم الامتثال الكامل لبعض الدول بنسب الخفض المطلوبة منها، ومن بينها العراق.