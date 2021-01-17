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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

من هو "تسفي حيفتس" المبعوث الإسرائيلي في الخليج؟

الأحد 17/يناير/2021 - 05:23 م
تسفي حيفتس
تسفي حيفتس
سارة شريف
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قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، تعيين الدبلوماسي ورجل الأعمال، تسفي حيفتس، مبعوثا خاصا إلى دول الخليج، ومسؤولا عن إقامة سفارتين في كل من أبوظبي والمنامة وقنصلية في دبي، وعن دفع العلاقات مع دول خليجية أخرى.

حيفتس (64 عاماً)، هو أحد أبرز الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج، وهو من مواليد سيبيريا في روسيا. ومحام متخصص في الاتفاقيات الدولية ورجل أعمال، وأحد المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

بدأ عمله الدبلوماسي سفيرا لإسرائيل في بريطانيا (2004 - 2007)، ثم تولى مهمة سفير في النمسا وفي عدة منظمات دولية.

وفي 2015 أصبح سفيراً لإسرائيل في موطنه الأم موسكو، ويعتبر مهندس التعاون الإسرائيلي الروسي الاستراتيجي الذي ينعكس حاليا في سوريا. ومنذ يناير 2017، يعمل حيفتس سفيراً لإسرائيل لدى جمهورية الصين الشعبية ومنغوليا.

ومن غير الواضح لماذا وقع الاختيار على "حيفتس" ليقود العلاقات مع الخليج، ولكن بحسب التقارير فإنه تم اختياره لكونه دبلوماسيا رفيعا ورجل اقتصاد ناجحاً وصاحب خبرة كبيرة في الإدارة الدقيقة والروح القيادية"، ولكن يمكن الربط بين خلفية "حيفتس" التجارية وبين الصفقات الاقتصادية المرتقبة بين إسرائيل ودول الخليج.

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