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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بتصنيع الاستروكس في السلام

الأحد 17/يناير/2021 - 02:11 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام بحبس المتهمين بتصنيع مخدر الاستروكس بمنطقة السلام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام كلٍ من عاطل له معلومات جنائية، وزوجة نجله، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار بها، متخذين من الشقة محل سكنهما مكانًا لنشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد الأكمنة حال تواجدهما في الشقة المشار إليها، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر - 2 ميزان حساس - زجاجة بداخلها مادة الأسيتون " المستخدم في تصنيع مادة الاستروكس المخدر" - عدد 2 زجاجة بداخلهما مادة التنر - كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة معدة للتعبئة - هاتف محمول- مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والإتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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