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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:09 ص
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سارة سعودى - فاتن خديوي
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حذر مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من التهاون في إجراءات الحماية والوقاية المتبعة من قبل المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا بعد انخفاض أعداد الإصابات اليومي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن الوضع مقلق في البلاد ويوجد تحورات في الفيروس يتم رصدها من قبل اللجنة، مؤكدا أن الأعداد المعلنة ليست جميع الأعداد الفعلية للمصابين.

وأوضح أنه يوجد أعداد كبيرة من المصابين الذين يعزلون أنفسهم منزليا دون اللجوء إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة نظرا إلى أن حالتهم الصحية تكون بسيطة ويتلقون أدوية البروتوكولات العلمية أو الأدوية التي يكتبها لهم الأطباء في العيادات الخاصة.

وأشار إلى أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة لا تمثل الا ما يقرب من 30 إلى 40٪ من الأعداد الحقيقية، مؤكدا أن اللجنة العلمية تعمل جاهدة مع وزارة الصحة والسكان لحصر أعداد المصابين من كافة الجهات الرسمية الصحية على مستوى الجمهورية سواء مستشفيات وزارة الصحة أو التعليم العالي أو المستشفيات الجامعية.

وأضاف المصدر أن هناك غرفة عمليات مركزية داخل كل مديرية صحة بالمحافظات لتشكل 27 غرفة عمليات مركزية داخل المحافظات تتبع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الصحة والسكان.

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