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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 17-1-2021

الأحد 17/يناير/2021 - 05:26 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور " في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17-1-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك المصرية العاملة، في سوق تداول العملات المحلية.

على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 17-1-2021

يواصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره في البنك المركزي اليوم ليسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وبلغ الدرهم الإماراتي البنك الأهلي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي الكويتي بيريوس ليسجل 4.21 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى في بنك كريدي أجريكول عند 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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