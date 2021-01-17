سعر الذهب اليوم الأحد 17-1-2021
الأحد 17/يناير/2021 - 08:04 ص
هبه محمدطباعة
سعر الذهب اليوم الأحد 17-1-2021، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت «جوجل» يوميًا من قبل المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021؛ نظرًا إلى أن أسعار الذهب في حالة من التذبذب يوميًا بسبب الكثير من الأزمات التي يواجهها المستثمرين وأصحاب الشركات الكبيرة والبورصة العالمية، ومن أحد المشاكل التي ضربت المستثمرين هي أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في ضرب معظم العملات، ومنها(الدولار-اليورو-الين) والبورصات العالمية.
وتسبب فيروس كورونا في تغير موازين العالم الاقتصادي في معظم الدول بالأخص (فرنسا - الولايات المتحدة - الصين - إيطاليا)، وعلى الجانب الأخر تغيرت الحالة الاقتصادية بسبب عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليحكمها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وتنقلب واشنطن بسبب أعمال التخريب والعنف في الكونجرس الأمريكي.
لذلك يقدم «الدستور» للمواطنين والمستثمرين في تقرير يومي كل مايخص سعر الذهب اليوم الأحد 17-1-2021، الذي يشمل كالتالي: ( سعر جرام الذهب عيار 21 - سعر جرام الذهب عيار 24 - سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 17-1-2021 - سعر الجنيه الذهب الأحد 17-1-2021 - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم).
1 - سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 17-1-2021 (917 جنيهًا)
حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليومية ليصل سعره إلى 917 جنيهًا.
2 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 17-1-2021 (803 جنيهات)
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات اليومية ليسجل سعره نحو 803 جنيهًا، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر أنتشارًا وتداولًا في سوق الصاغة.
3 - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 17-1-2021 (688 جنيهًا)
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات نحو 688 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن في الأسواق (سوق الذهب) بمحال الصاغة.
4 - سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 17-1-2021 (6424 جنيهًا)
وشهد سعر جنيه الذهب في مصر اليوم الأحد، انخفاضًا ملحوظ ليسجل نحو 6424 جنيهًا.
وتسبب فيروس كورونا في تغير موازين العالم الاقتصادي في معظم الدول بالأخص (فرنسا - الولايات المتحدة - الصين - إيطاليا)، وعلى الجانب الأخر تغيرت الحالة الاقتصادية بسبب عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليحكمها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وتنقلب واشنطن بسبب أعمال التخريب والعنف في الكونجرس الأمريكي.
لذلك يقدم «الدستور» للمواطنين والمستثمرين في تقرير يومي كل مايخص سعر الذهب اليوم الأحد 17-1-2021، الذي يشمل كالتالي: ( سعر جرام الذهب عيار 21 - سعر جرام الذهب عيار 24 - سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 17-1-2021 - سعر الجنيه الذهب الأحد 17-1-2021 - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم).
سعر الذهب اليوم الأحد 17-1-2021
1 - سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 17-1-2021 (917 جنيهًا)
حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليومية ليصل سعره إلى 917 جنيهًا.
2 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 17-1-2021 (803 جنيهات)
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات اليومية ليسجل سعره نحو 803 جنيهًا، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر أنتشارًا وتداولًا في سوق الصاغة.
3 - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 17-1-2021 (688 جنيهًا)
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات نحو 688 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن في الأسواق (سوق الذهب) بمحال الصاغة.
4 - سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 17-1-2021 (6424 جنيهًا)
وشهد سعر جنيه الذهب في مصر اليوم الأحد، انخفاضًا ملحوظ ليسجل نحو 6424 جنيهًا.