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سياسي

نائب الوفد يتكفل بتطوير مبنى تغسيل الموتى بمستشفى العامرية

السبت 16/يناير/2021 - 10:22 م
نائب الوفد
نائب الوفد
إسلام نصير
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أعلن النائب سعيد إسماعيل ضيف الله عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، دعم مستشفى العامرية العام بالإسكندرية بعدد من أجهزة العناية المركزة والمستلزمات الطبية لدعم عنبر العزل والعناية المركزة الخاصة به، خلال زيارة برفقة وفد من قيادات الحزب بغرب الإسكندرية.

كما أعلن النائب التكفل أيضا بمصاريف هدم وبناء وتطوير المبنى الخاص بتغسيل وحفظ الموتى على نفقته الخاصة بتكلفة تتعدى المليون جنيه لارتفاع تكلفة تغسيل المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد.

وأكد ضيف الله، على احتياج المبنى لثلاجات متطورة لحفظ جثامين المتوفين لمدة طويلة، وعلى الفور قام بالتنسيق مع حي العامرية أول وإدارة المستشفى للبدء في إجراءات التنفيذ والموافقات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور المجتمعي والمساهمات المادية والعينية لرجال الأعمال والأحزاب السياسية في مساندة القطاع الصحي في مصر في ظل جائحة "كوفيد - 19" من أجل عبور هذه المحنة بسلام وبأقل الخسائر الممكنة، ومحاولة التخفيف من معاناة المصريين.

كما شدد النائب إسماعيل ضيف الله على أن خدمة المواطنين تأتي على رأس أولوياته واهتماماته بشكل دائم حرصا منه على تخفيف معاناة المواطنين وخاصة المرضى.

ويأتي ذلك في ضوء السياسة العامة لحزب الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب في دعم جهود الدولة لمواجهة جائحة كورونا

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