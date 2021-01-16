تعافي وخروج 25 من مصابي كورونا بـ«المنشاوي» في الغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، تعافي وخروج 25 من مصابي فيروس كورونا بمستشفى المنشاوي العام بعد تماثلهم للشفاء والعلاج نظرا لتحسن حالتهم وفقًا لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.وقال الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي، إن خروج 25 من مصابى كورونا اليوم يرفع عدد المتعافين ويعد حافزا قويا للمصابين لتحقيق نتائج جيدة منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد، كما أشاد بفريق العمل بداية من الأطباء وأطقم التمريض ومرورًا بالصيادلة والفنيين، وانتهاءًا بالعمال والإداريين.