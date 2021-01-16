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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الغذاء العالمى»: خريطة الجوع في زيمبابوى أظهرت حدوث تحسن فى الأوضاع

السبت 16/يناير/2021 - 08:29 م
الجوع في زيمبابوى
الجوع في زيمبابوى
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أعرب برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة عن توقعه أن الإعصار المدارى تشالان، الذى تعرضت له زيمبابوى فى نهاية ديسمبر الماضى يمكن أن يساعد على التخفيف من أزمة انعدام الأمن الغذائى هناك.

وأوضح برنامج الغذاء العالمى فى معرض تقرير أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن أن عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائى، قد انخفض من ستة ملايين شخص خلال نوفمبر عام 2020 ليصل إلى 5.5 مليون شخص فى نهاية ديسمبر عام 2020، بفضل الأمطار التى هطلت على زيمبابوى أثناء الإعصار والفترة التالية له.

وجاء فى التقرير: "أن معظم المناطق الجنوبية فى زيمبابوى تعرضت لأمطار بمعدل أكثر من المعتاد إثر هبوب هذا الإعصار فى نهاية شهر ديسمبر".

وأضاف التقرير أن خريطة الجوع فى زيمبابوى خلال شهر ديسمبر أظهرت حدوث تحسن فى أوضاع الأقاليم التى كانت تعانى من انعدام الأمن الغذائى، حيث تم تسجيل انخفاض للمعاناة فى سبعة أقاليم خلال شهر نوفمبر ليصل عددها إلى خمسة أقاليم من بين الأقاليم العشرة فى زيمبابوى.

ومضى برنامج الغذاء العالمى موضحا فى تقريره أن هذا التحسن نجم عن تزايد فرص العمل بالزراعة بعد هطول هذه الأمطار، وأن ذلك يمكن أن يساعد المزارعين على حصاد المحاصيل الزراعية مبكرا.

واستدرك البرنامج قائلا: إن ذلك يأتى على عكس ماحدث فى أعقاب الإعصار إيداى الذى اجتاح زيمبابوى خلال شهر مارس عام 2019 وأودى بحياة مئات الأشخاص وتدمير سبل معيشة آلاف الآخرين.

وأشار برنامج الغذاء العالمى إلى أن بعض العائلات المتضررة من ذلك الإعصار مازالت تنام فى خيام وأنها تحتاج إلى مساعدات غذائية وإنسانية.

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