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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

السبت 16/يناير/2021 - 08:40 م
مدبولي
مدبولي
الدستور
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10 أيام تفصلنا عن 25 يناير، ويبحث كثيرون عن موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة.

موعد إجازة 25 يناير 2021

ويعد يوم «25 يناير» الذي يوافق يوم الإثنين المقبل من الأعياد والمناسبات التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما يعطل العمل في نفس تلك المناسبات للقطاع الخاص بقرار من وزير القوى العاملة.

يأتي شهر يناير بالكثير من الإجازات الرسمية، ومنها:

1 - الخميس 7 يناير: إجازة رسمية لجميع قطاعات الدولة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
2 - الإثنين 25 يناير: إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

قرارات رئاسة الدولة عن الإجازات الرسمية لعام 2021:

1 - يحصل العامل على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الرسمية كالأعياد والمناسبات الأخرى التي تقررها الدولة.
2 - يقوم رئيس مجلس الوزراء بتبديل يوم العطلة ليوم آخر في بداية الأسبوع أو في نهايته، وفقًا للأحوال التي تحدث في البلد.
3 - تتعطل جميع الهيئات الحكومية في الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة، كمثل القطاعات العامة وهيئة الإدارة المحلية.

ويعد يوم 25 يناير هو العيد الرسمي للشرطة والذي يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتم بعدها إقرار هذه الإجازة الرسمية لأول مرة بقرار من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام، تقديرًا لجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافًا بتضحياتهم في سبيل ذلك وتم الإقرار به في فبراير 2009.

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