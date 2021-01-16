موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

موعد إجازة 25 يناير 2021

قرارات رئاسة الدولة عن الإجازات الرسمية لعام 2021:





10 أيام تفصلنا عن 25 يناير، ويبحث كثيرونويعد يوم «25 يناير» الذي يوافق يوم الإثنين المقبل من الأعياد والمناسبات التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما يعطل العمل في نفس تلك المناسبات للقطاع الخاص بقرار من وزير القوى العاملة.يأتي شهر يناير بالكثير من الإجازات الرسمية، ومنها:1 - الخميس 7 يناير: إجازة رسمية لجميع قطاعات الدولة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.2 - الإثنين 25 يناير: إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.1 - يحصل العامل على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الرسمية كالأعياد والمناسبات الأخرى التي تقررها الدولة.2 - يقوم رئيس مجلس الوزراء بتبديل يوم العطلة ليوم آخر في بداية الأسبوع أو في نهايته، وفقًا للأحوال التي تحدث في البلد.3 - تتعطل جميع الهيئات الحكومية في الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة، كمثل القطاعات العامة وهيئة الإدارة المحلية.ويعد يوم 25 يناير هو العيد الرسمي للشرطة والذي يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وتم بعدها إقرار هذه الإجازة الرسمية لأول مرة بقرار من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام، تقديرًا لجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافًا بتضحياتهم في سبيل ذلك وتم الإقرار به في فبراير 2009.قد يهمك أيضا..