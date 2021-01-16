«المركزي»: الطماطم وراء تراجع معدلات التضخم في ديسمبر

أرجع البنك المركزي المصري، في تقرير له تراجع معدلات التضخم في شهر ديسمبر الماضي إلى انخفاض أسعار الطماطم بشكل أساسي، في حين ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة لمدة 5 أشهر متتالية.وبناء على ذلك انخفض معدل التضخم السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 2.8% في ديسمبر 2020 من 3.6% في نوفمبر 2020 وفي ذات الوقت ظل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية دون تغيير عند 6.6% في ديسمبر 2020.وقد انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل 11.6% بعدما ارتفعت 3 أشهر متتالية بينما ارتفعت اسعار الفاكهة بمعدل 4.1%، وارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 0.3%، وارتفعت أسعار المأكولات البحرية بمعدل 0.3%.