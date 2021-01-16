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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وكيل «خطة النواب»: اجتماع اللجنة الأسبوع الجارى غير وارد

السبت 16/يناير/2021 - 03:30 م
مصطفى سالم
مصطفى سالم
مني هيبة
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قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة لم تحدد موعدًا لانعقادها بعد، مشيرًا إلى أن اجتماعها الأسبوع الجاري غير وارد.

وأضاف "سالم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن مكتب اللجنة سيعكف على وضع خطة عملها لدور الانعقاد الحالي، وتحديد أولوياتها وآليات تنفيذها، لعرضها على الأعضاء في أول اجتماع لها.

يأتي ذلك فيما تنتظر اللجنة عددًا من مشروعات القوانين التي أحيلت إليها من الحكومة في الفصل التشريعي الأول، بينما لم يتسن لها الانتهاء منها، وتشمل قوانين التخطيط العام، وإنشاء صندوق تحيا مصر، وإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كل الرسوم، إضافة إلى مشروعات القوانين الخاصة بعتديل بعض أحكام المالية العامة، والضريبة على القيمة المضافة.

كما ينتظر اللجنة أيضًا مشروع قانون ربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وتضم الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وربط حسابات وزارة العدل والجهات المعاونة لها.

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