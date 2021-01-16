البابا تواضروس يدشن كاتدرائية العذراء والأنبا مكاريوس السكندرى

استقبل دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ثاني زيارة له للدير.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تدشين الكاتدرائية الجديدة التي تم إنشاؤها بالدير والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري.ويعد القديس مكاريوس السكندري شفيع منطقة القلالي وأب رهبانها؛ وهو أحد الثلاث مقارات القديسين، الذين يأتي ذكرهم في القداس الإلهى وهم: "القديس مكاريوس الكبير أو أبو مقار المصرى والقديس مكاريوس السكندري والقديس مكاريوس أسقف إدكو".وعاصر القديس مكاريوس الكبير، وتمييزًا له عنه أُطلِق عليه اسم مكاريوس الصغير، ويلقب أيضًا بأنبا مقارة الإسكندراني (أنبا مقار – أبو مقار السكندري)، وكان أبًا ومرشدًا لجميع القلالي القريبة من الإسكندرية ودُعي أب جبل القلالي. وقد بلغ أتباعه من المتوحدين بضع آلاف يتعلمون من فضيلته وقداسته.وُلد بالإسكندرية حوالي عام ٢٩٦ م من والدين فقيرين، اشتغل خبازًا يصنع الحلويات والفطائر بضع سنين، وكان مُحبًا للناس، كان قصير القامة، له شارب رفيع ولحية بسيطة في شبابه المبكر.صار مسيحيًّا وتعَمّد في الأربعين من عمره، ثم ترك كل شيء في العالم وذهب إلى القديس أنطونيوس وتتلمذ علي يديه.