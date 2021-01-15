«الحياة من رحم الموت».. «الدستور» في شوارع قرى ومدن شمال سيناء (معايشة)



اختفاء سماسرة الحرب.. السلع في أسواق العريش والشيخ زويد أرخص من القاهرة

سيارات الفان تطرد التوك توك من شوارع سيناء.. وسائقون: «هناكل عيش بالحلال»

جولة داخل مصنع للأغذية المدرسية.. ومباراة كرة قدم لشباب العريش: عايزين صلاح يشوفنا

قصة إسكان اجتماعي بـ 100 جنيه فقط لأهالى الشيخ زويد ورفح

«هنا الشيخ زويد» الحياة من رحم الموت.. النازحون يعودون لمنازلهم.. والفتيات تفوق الأولاد في التعليم.. ومشروعات التنمية تواجه التطرف بالحدائق والأسواق

«الدستور» داخل مدينة قال عنها السيسي «الإرهابيون كانوا يسعون لأن تظل خاوية».. إليكم «رفح الجديدة» الحلم الذى اقترب للنور بعرق 15 ألف عامل



عامان بالتمام والكمال منذ أن وقفت بقدمي على أطلال مبنى مهجور في شمال سيناء، وسط حالة من الذهول عن مستقبل هذه الأرض، الذي حاول المُفسدون تخريبها بعد طرد الإرهابيين منها، علمت فيما بعد أن هذا المبنى كان لمدرسة نسفها تكفيريون بعبوات ناسفة ومتفجرات وحاولوا احتلالها.



عامان بالتمام والكمال منذ أن وقفت بقدمي على أطلال مبنى مهجور في شمال سيناء، وسط حالة من الذهول عن مستقبل هذه الأرض، الذي حاول المُفسدون تخريبها بعد طرد الإرهابيين منها، علمت فيما بعد أن هذا المبنى كان لمدرسة نسفها تكفيريون بعبوات ناسفة ومتفجرات وحاولوا احتلالها.





يظن كثير من المراقبين للأوضاع في شمال سيناء، أن الأهالي هناك يعيشون بين قاتلين هما خطر الإرهاب وخطر فيروس كورونا، لكن الحقيقة كانت بالنسبة لي غير ذلك تمامًا، وهو ما ذهبت لأراه بعيني وأوثقه بعدستي. الآن أقف أمامها مجددًا وأعجز عن تذكر ملامح دمارها، بعدما أًعيد تشييدها من جديد على أحدث مستوى ومسجل بها نحو 275 طالبًا بكل مراحلها التعليمية من الروضة إلى نهاية المرحلة الابتدائية، وأطلق عليها اسم أحد الشهداء من المدنيين من أهالي المنطقة الذي لقي حتفه على يد الإرهابيين.يظن كثير من المراقبين للأوضاع في شمال سيناء، أن الأهالي هناك يعيشون بين قاتلين هما خطر الإرهاب وخطر فيروس كورونا، لكن الحقيقة كانت بالنسبة لي غير ذلك تمامًا، وهو ما ذهبت لأراه بعيني وأوثقه بعدستي.





دخلت شمال سيناء وعيني تراقب أسراب الطيور من السيارة التي كنت استقلها، أبواق السيارات وأجراس الدراجات، وضجيج الدراجات البخارية والشاحنات التي تدخل وتخرج من الأنفاق والمعديات، مشاهد كفيلة أن تعيد أنظار العالم إلى هذا المكان.



دخلتُ شمال سيناء ومُفكرتي متخمة بالأسئلة الشائكة.. كيف يعيش الأهالي الآن؟ كيف يواجهون كورونا القاتل؟ ما نتيجة كل العمليات العسكرية التي فقدنا فيها أعز ما نملك من رجالنا وشبابنا؟ كيف استقبلوا عامهم الجديد وما هي أمنياتهم؟ ماذا عن الخدمات الصحية والتعليمية؟ وأين ذهب الإرهابيون؟



تنقلت بين مدن وأزقة شمال سيناء وكذلك بين وديانها الصحراوية، بينما كانت كلمات فيلسوف الجغرافيا الراحل جمال حمدان عن سيناء بأنها «ليست مجرد صندوق من الرمال كما يتوهم البعض وإنما هي صندوق من الذهب»، ووصفه المدهش لهذه البقعة من أرض مصر بأنها «تبدو كثقل مُعلق، أو كسلة مدلاة على كتف مصر الشرقي، فى أقصى الشمال، ولا تلتحم بها إلا بواسطة برزخ السويس»، رأيت أمنياته تتحقق وتمنيت لو أنه بصحبتي الآن، لنترك عيوننا تراقب شاحنات البضائع واللواري تدخل وتخرج وعمال بجلاليب كان يؤرقهم الانتقال من جهة لأخرى لكن الآن أصبحوا يتحركون بحرية كاملة بفضل الأنفاق الجديدة والمدن الجديدة التي وفرت لهم العمل وكسب لقمة العيش، النساء والفتيات والأطفال يتحركون بكل حرية وعائلات تفترش بعض الميادين للترويح عن أنفسهم. عندما تجولت في مدن وقرى شمال سيناء، بدءًا من العريش مرورًا بالشيخ زويد ورفح في رحلة استمرت يومين كاملين، وبدت تنبض بالحياة لدرجة أنني ظننت بعد فترة من تجوالي في الشوارع والمقاهي والأسواق أنني لست في سيناء التي تحاول قنوات جماعة الإخوان الإرهابية تصويرها على أنها خارج التغطية وأن أهلها يعانون الأمرين، لكني شعرت وبصدق كأنني في القاهرة بزحامها وضجيجها.دخلت شمال سيناء وعيني تراقب أسراب الطيور من السيارة التي كنت استقلها، أبواق السيارات وأجراس الدراجات، وضجيج الدراجات البخارية والشاحنات التي تدخل وتخرج من الأنفاق والمعديات، مشاهد كفيلة أن تعيد أنظار العالم إلى هذا المكان.دخلتُ شمال سيناء ومُفكرتي متخمة بالأسئلة الشائكة.. كيف يعيش الأهالي الآن؟ كيف يواجهون كورونا القاتل؟ ما نتيجة كل العمليات العسكرية التي فقدنا فيها أعز ما نملك من رجالنا وشبابنا؟ كيف استقبلوا عامهم الجديد وما هي أمنياتهم؟ ماذا عن الخدمات الصحية والتعليمية؟ وأين ذهب الإرهابيون؟تنقلت بين مدن وأزقة شمال سيناء وكذلك بين وديانها الصحراوية، بينما كانت كلمات فيلسوف الجغرافيا الراحل جمال حمدان عن سيناء بأنها «ليست مجرد صندوق من الرمال كما يتوهم البعض وإنما هي صندوق من الذهب»، ووصفه المدهش لهذه البقعة من أرض مصر بأنها «تبدو كثقل مُعلق، أو كسلة مدلاة على كتف مصر الشرقي، فى أقصى الشمال، ولا تلتحم بها إلا بواسطة برزخ السويس»، رأيت أمنياته تتحقق وتمنيت لو أنه بصحبتي الآن، لنترك عيوننا تراقب شاحنات البضائع واللواري تدخل وتخرج وعمال بجلاليب كان يؤرقهم الانتقال من جهة لأخرى لكن الآن أصبحوا يتحركون بحرية كاملة بفضل الأنفاق الجديدة والمدن الجديدة التي وفرت لهم العمل وكسب لقمة العيش، النساء والفتيات والأطفال يتحركون بكل حرية وعائلات تفترش بعض الميادين للترويح عن أنفسهم.





وداعًا لـ«التوك توك»

كان المشهد مبهجًا للغاية، هنا سيناء التي يظن البعض بأن المعيشة بها صعبة وبالتحديد أمام مبنى محافظة شمال سيناء في العريش، حيث اصطفت 18 سيارة فان صفراء اللون، وتجمع عدد من المواطنين وذويهم بحضور بعض المسؤولين هناك، في مبادرة هي الأولى من نوعها بالمحافظات المصرية، فقد فتحت المحافظة تواصلًا مع مالكي ««التوك توك» - الذي كان ولا زال صداعًا في رأس الدولة، لأنها بمثابة قنابل موقوتة متنقلة يُرتكب بها كل أنواع الجرائم الجنائية والإرهابية- لتسليم الرخص الخاصة بهم للمحافظة والمشاركة في مبادرة «المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية» (مشروعك) بالاشتراك مع البنك الزراعي وبتنسيق مع المرور والسرفيس في المحافظة.



هناك التقت «الدستور» سلمي أحمد حماد، 24 عامًا، أحد المستفيدين من تلك المبادرة، حيث جاء لاستلام سيارة بعدما سلم التوكتوك الخاص به ورخصته، وقال إنه دفع 37 ألف جنيه فقط وتقسيط باقي الثمن بواقع 2300 جنيه شهريًا، موضحًا أن السيارة سعرها الإجمالي 180 ألف جنيه.



وأوضح «سلمي» أن هذه المبادرة جعلت الشباب في شمال سيناء يبادرون بالتواصل مع المحافظة، لأن الكثير منهم لم يكن يحلم بأن يمتلك سيارة بهذا السعر وفي هذا التوقيت أيضًا، مشيرًا إلى أنها ستساعدهم على أن يؤمنوا «أكل عيشهم» هم وأسرهم وبشكل آمن تحت أعين الحكومة وبكافة التسهيلات، كما أنها ستحول شكل مدن سيناء لأماكن حضارية وليست عشوائية. في كل شارع داخل المدن الثلاثة (العريش –الشيخ زويد – رفح)، يمكن الإحساس بشعور الناس بأنهم لا يحاولون استعادة ما تبقى من متعلقاتهم، بل يريدون التخطيط لمستقبلهم أيضا، هنا يعيد بعض الأشخاص بناء حياتهم على الرغم من المصاعب والتحديات الهائلة، وهذه إشارة واضحة تستحق الثناء لقدرتهم على الصمود.. أعرف هذه المدن جيدًا قد زرتها مرات عديدة قبل أن يحاول الإرهابيين تخريبها، لكن مشاهد الحياة هنا جديرة بأن تجعلك لا ترى إلا مستقبل يحاول كثيرون بناءه.كان المشهد مبهجًا للغاية، هنا سيناء التي يظن البعض بأن المعيشة بها صعبة وبالتحديد أمام مبنى محافظة شمال سيناء في العريش، حيث اصطفت 18 سيارة فان صفراء اللون، وتجمع عدد من المواطنين وذويهم بحضور بعض المسؤولين هناك، في مبادرة هي الأولى من نوعها بالمحافظات المصرية، فقد فتحت المحافظة تواصلًا مع مالكي ««التوك توك» - الذي كان ولا زال صداعًا في رأس الدولة، لأنها بمثابة قنابل موقوتة متنقلة يُرتكب بها كل أنواع الجرائم الجنائية والإرهابية- لتسليم الرخص الخاصة بهم للمحافظة والمشاركة في مبادرة «المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية» (مشروعك) بالاشتراك مع البنك الزراعي وبتنسيق مع المرور والسرفيس في المحافظة.هناك التقت «الدستور» سلمي أحمد حماد، 24 عامًا، أحد المستفيدين من تلك المبادرة، حيث جاء لاستلام سيارة بعدما سلم التوكتوك الخاص به ورخصته، وقال إنه دفع 37 ألف جنيه فقط وتقسيط باقي الثمن بواقع 2300 جنيه شهريًا، موضحًا أن السيارة سعرها الإجمالي 180 ألف جنيه.وأوضح «سلمي» أن هذه المبادرة جعلت الشباب في شمال سيناء يبادرون بالتواصل مع المحافظة، لأن الكثير منهم لم يكن يحلم بأن يمتلك سيارة بهذا السعر وفي هذا التوقيت أيضًا، مشيرًا إلى أنها ستساعدهم على أن يؤمنوا «أكل عيشهم» هم وأسرهم وبشكل آمن تحت أعين الحكومة وبكافة التسهيلات، كما أنها ستحول شكل مدن سيناء لأماكن حضارية وليست عشوائية.

على بوابات مستشفى العريش العام

على أبواب مستشفى العريش العام، كانت الكمامات علامة ميزة لكل من يدخل ويخرج منها، ما أن دلفت لداخلها وتحدثت لموظف التذاكر الذي قال إنه في اليوم الواحد يصل عدد رواد المستشفى ممن يترددون ويوقعون الكشوفات الطبية ويتلقون الخدمات إلى نحو 1000 فرد، موضحًا أن الكشف في المستشفى مجاني دون أي مقابل فيما أن الإشاعات والتحاليل بأسعار رمزية جدًا، لافتًا إلى أن مصابي كورونا الذين يُكتشف إصابتهم لا يتكلفون مليمًا واحدًا، كما تم تخصيص مبنى كامل للعزل لهم مجهز بكافة الأدوات والخدمات.



التقت «الدستور» أيضا الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، الذي أوضح أن الدولة كانت حريصة في تجهيزات المستشفى على ألا ينقصها أي تخصص أو خدمة لكي لا يضطر أهالي شمال سيناء إلى قطع مسافات طويلة لتلقي العلاج، لذلك تم انتقاء عناصر طبية وفنية وتمريضية من كافة الجامعات المصرية.



وأشار الدكتور منصور إلى أن المستشفى يشمل كافة الخدمات الطبية وإشاعات الرنين المغناطيسي وكذلك به التخصصات النادرة كجراحات المخ والأعصاب وحضانات الأطفال وغسيل الكلى.



وكشف مدير مستشفى العريش العام لـ«الدستور» أن أعداد إصابات كورونا في شمال سيناء منخفض جدًا بالمقارنة بالقاهرة والمحافظات الأخرى، لطبيعة الأرض وبعد المسافة، لافتًا إلى أن المحافظة وضعت إجراءات احترازية لمنع تسلل الفيروس، منها فحص طبي لجميع حالات الوصول للمحافظة عبر 5 بوابات رئيسية يجرى المرور عبرها، وتسجيل بيانات الوافدين الجدد، وتجهيزات مسبقة لأماكن عزل وحجر صحي لأي احتمال لتسلل الفيروس. على أبواب مستشفى العريش العام، كانت الكمامات علامة ميزة لكل من يدخل ويخرج منها، ما أن دلفت لداخلها وتحدثت لموظف التذاكر الذي قال إنه في اليوم الواحد يصل عدد رواد المستشفى ممن يترددون ويوقعون الكشوفات الطبية ويتلقون الخدمات إلى نحو 1000 فرد، موضحًا أن الكشف في المستشفى مجاني دون أي مقابل فيما أن الإشاعات والتحاليل بأسعار رمزية جدًا، لافتًا إلى أن مصابي كورونا الذين يُكتشف إصابتهم لا يتكلفون مليمًا واحدًا، كما تم تخصيص مبنى كامل للعزل لهم مجهز بكافة الأدوات والخدمات.التقت «الدستور» أيضا الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، الذي أوضح أن الدولة كانت حريصة في تجهيزات المستشفى على ألا ينقصها أي تخصص أو خدمة لكي لا يضطر أهالي شمال سيناء إلى قطع مسافات طويلة لتلقي العلاج، لذلك تم انتقاء عناصر طبية وفنية وتمريضية من كافة الجامعات المصرية.وأشار الدكتور منصور إلى أن المستشفى يشمل كافة الخدمات الطبية وإشاعات الرنين المغناطيسي وكذلك به التخصصات النادرة كجراحات المخ والأعصاب وحضانات الأطفال وغسيل الكلى.وكشف مدير مستشفى العريش العام لـ«الدستور» أن أعداد إصابات كورونا في شمال سيناء منخفض جدًا بالمقارنة بالقاهرة والمحافظات الأخرى، لطبيعة الأرض وبعد المسافة، لافتًا إلى أن المحافظة وضعت إجراءات احترازية لمنع تسلل الفيروس، منها فحص طبي لجميع حالات الوصول للمحافظة عبر 5 بوابات رئيسية يجرى المرور عبرها، وتسجيل بيانات الوافدين الجدد، وتجهيزات مسبقة لأماكن عزل وحجر صحي لأي احتمال لتسلل الفيروس.

أين ذهب سماسرة الحرب؟

رائحة الطعام النفاذة وصخب الباعة وأدخنة المخابز تقودك دون أن تدري لتجد نفسك داخل سوق الرفاعي، الذى يعج بالباعة وكافة أصناف الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم، وبالطبع يعج بالزبائن من أهالي العريش.



بابتسامات رقيقة تحدثت إحدى الأمهات ممن وقفوا على فرشة خضار لـ«الدستور»، قائلة: «الخضار عندنا أرخص من عندكوا في القاهرة.. اتسوقوا وانتوا مروحين»، مشيرة إلى أنها لم تكن هي وأولادها بإمكانهم الخروج لهذا السوق في سنوات ماضية، لكن الوضع الآن آمن ومستقر تمامًا والخروج والدخول والتجول أصبح عاديًا.



تنقل «محرر الدستور» من فرشة لآخرى ومن بائع لأخر في محاولة لاكتشاف أسعار الفواكه والخضروات والأسماك، فهنا محل الحج «أبوعودة» الطماطم بـ4 جنيهات والخيار بـ8 والباذنجان بـ 4، فيما كان سعر أسماك الدينيس 40 جنيهًا.



يقول «أبوعودة» أنهم يأتون بالخضروات في سوق الرفاعي عن طريقين أولهما سوق العبور في القاهرة أو من مزارع جلبانة القريبة منهم، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء تسير بشكلًا عاديًا لكن ظروف كورونا بالتأكيد تحد من الرواج، مضيفا: «بس بترزق واحنا عايشين كويس الحمد لله دون أي مضايقات أو تهديدات».



قررنا البحث عن سماسرة الحرب الذين كانوا يستغلون المواجهة الأمنية مع الإرهابيين ليشعلوا نار الأسعار ويبيعون بأسعار مضاعفة عن الحقيقية، وتحدثنا لأكثر من زبون من المترددين لكن أحدًا لم يشكو من شىء، والقينا علاء سمري مدير عام تموين شمال سيناء، الذي أكد أنه يتم عمل محاضر لأي مخالف أو حتى من يغالي في الأسعار بشكل حاسم، لافتًا إلا أنهم وقعوا نحو 147 محضرًا تموينيا خلال الشهر الماضي متنوعة بين انتهاء صلاحية أو مخالفة أسعار أو مجهول المصدر. رائحة الطعام النفاذة وصخب الباعة وأدخنة المخابز تقودك دون أن تدري لتجد نفسك داخل سوق الرفاعي، الذى يعج بالباعة وكافة أصناف الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم، وبالطبع يعج بالزبائن من أهالي العريش.بابتسامات رقيقة تحدثت إحدى الأمهات ممن وقفوا على فرشة خضار لـ«الدستور»، قائلة: «الخضار عندنا أرخص من عندكوا في القاهرة.. اتسوقوا وانتوا مروحين»، مشيرة إلى أنها لم تكن هي وأولادها بإمكانهم الخروج لهذا السوق في سنوات ماضية، لكن الوضع الآن آمن ومستقر تمامًا والخروج والدخول والتجول أصبح عاديًا.تنقل «محرر الدستور» من فرشة لآخرى ومن بائع لأخر في محاولة لاكتشاف أسعار الفواكه والخضروات والأسماك، فهنا محل الحج «أبوعودة» الطماطم بـ4 جنيهات والخيار بـ8 والباذنجان بـ 4، فيما كان سعر أسماك الدينيس 40 جنيهًا.يقول «أبوعودة» أنهم يأتون بالخضروات في سوق الرفاعي عن طريقين أولهما سوق العبور في القاهرة أو من مزارع جلبانة القريبة منهم، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء تسير بشكلًا عاديًا لكن ظروف كورونا بالتأكيد تحد من الرواج، مضيفا: «بس بترزق واحنا عايشين كويس الحمد لله دون أي مضايقات أو تهديدات».قررنا البحث عن سماسرة الحرب الذين كانوا يستغلون المواجهة الأمنية مع الإرهابيين ليشعلوا نار الأسعار ويبيعون بأسعار مضاعفة عن الحقيقية، وتحدثنا لأكثر من زبون من المترددين لكن أحدًا لم يشكو من شىء، والقينا علاء سمري مدير عام تموين شمال سيناء، الذي أكد أنه يتم عمل محاضر لأي مخالف أو حتى من يغالي في الأسعار بشكل حاسم، لافتًا إلا أنهم وقعوا نحو 147 محضرًا تموينيا خلال الشهر الماضي متنوعة بين انتهاء صلاحية أو مخالفة أسعار أو مجهول المصدر.

بابا نويل في ميدان العريش

عندما التقيت أحد شباب سيناء منذ نحو 6 سنوات مع قرب احتفالات نهاية العام وكان الوضع حينها في شمال سيناء لا يزال متأزمًا، قال: «سيناء تحتفل بالكريسماس لكن على طريقتها الخاصة، حيث تضاء السماء بالقنابل الضوئية، وتحل أصوات الرصاص التي تطلق بين الحين والآخر بديلًا عن الألعاب النارية»، أعود الآن لألتقي نفس الشاب خاصة وأنه أحد العاشقين لمقر معيشته في سيناء، لكنه أشار بيديه قائلًا إن الوضع تغير بالكامل والآن مع عودة الأمن والاستقرار والحياة لطبيعتها العادية أصبح بإمكاننا أن نجلس على المقاهي ونجهز هدايا أعياد الميلاد.



بابا نويل في زيه الأحمر الشهير، كان يقف بميدان العريش وأطفال صغار يقفون مشدوهين على عرض نماذجه المصغرة بالمحلات التجارية التي بدت وكأنها في دولة أوروبية.



لم تخلو المدينة من المارة طوال الليل والأضواء تزينها وكأنها قطعة تم صناعتها بأنها أغلى ما في الشرق، تحدثت «الدستور» لحسين محمد صاحب محل «مودي» للهدايا والألعاب الذي وضع عددا كبيرا من نسخ مصغرة لبابا نويل أمام المحل بالشارع التجاري المتفرع من ميدان الرفاعي، الذي أوضح أنه أراد ألا يحرم أطفال وشباب وبنات العريش من بابا نويل، لافتًا إلى أن رسالة بابا نويل هذا العام تؤكد على عودة الحياة مجددًا بل واستقراراها لأقصى الدرجات، والدليل هو العائلات التي تسير بكل أريحية في الشوارع والميادين.



ويضيف لـ«الدستور» أن الاحتفال بالكريسماس سيختلف كثيرا هذا العام بالنسبة للأقباط، لا سيما مع عودة بعض العائلات، لشعورهم بالأمان والاستقرار مع الحنين لمنازلهم التي كانت مهددة بالماضي من الجماعات المتطرفة.



داخل مدينة العريش الشوارع لا تخلو من بيع أشجار رأس السنة، وأقنعة بابا نويل، لكن الإقبال على شراءها متوسط من قبل المواطنين بالطبع بسبب حصار كورونا. عندما التقيت أحد شباب سيناء منذ نحو 6 سنوات مع قرب احتفالات نهاية العام وكان الوضع حينها في شمال سيناء لا يزال متأزمًا، قال: «سيناء تحتفل بالكريسماس لكن على طريقتها الخاصة، حيث تضاء السماء بالقنابل الضوئية، وتحل أصوات الرصاص التي تطلق بين الحين والآخر بديلًا عن الألعاب النارية»، أعود الآن لألتقي نفس الشاب خاصة وأنه أحد العاشقين لمقر معيشته في سيناء، لكنه أشار بيديه قائلًا إن الوضع تغير بالكامل والآن مع عودة الأمن والاستقرار والحياة لطبيعتها العادية أصبح بإمكاننا أن نجلس على المقاهي ونجهز هدايا أعياد الميلاد.بابا نويل في زيه الأحمر الشهير، كان يقف بميدان العريش وأطفال صغار يقفون مشدوهين على عرض نماذجه المصغرة بالمحلات التجارية التي بدت وكأنها في دولة أوروبية.لم تخلو المدينة من المارة طوال الليل والأضواء تزينها وكأنها قطعة تم صناعتها بأنها أغلى ما في الشرق، تحدثت «الدستور» لحسين محمد صاحب محل «مودي» للهدايا والألعاب الذي وضع عددا كبيرا من نسخ مصغرة لبابا نويل أمام المحل بالشارع التجاري المتفرع من ميدان الرفاعي، الذي أوضح أنه أراد ألا يحرم أطفال وشباب وبنات العريش من بابا نويل، لافتًا إلى أن رسالة بابا نويل هذا العام تؤكد على عودة الحياة مجددًا بل واستقراراها لأقصى الدرجات، والدليل هو العائلات التي تسير بكل أريحية في الشوارع والميادين.ويضيف لـ«الدستور» أن الاحتفال بالكريسماس سيختلف كثيرا هذا العام بالنسبة للأقباط، لا سيما مع عودة بعض العائلات، لشعورهم بالأمان والاستقرار مع الحنين لمنازلهم التي كانت مهددة بالماضي من الجماعات المتطرفة.داخل مدينة العريش الشوارع لا تخلو من بيع أشجار رأس السنة، وأقنعة بابا نويل، لكن الإقبال على شراءها متوسط من قبل المواطنين بالطبع بسبب حصار كورونا.

116 ألف وجبة مدرسية تخرج من هنا

«خلية نحل وعاملون من أصحاب البالطو الطبي الأبيض ومعقمات ورائحة زكية لشطائر ساخنة تعبىء رائحة الجو».. لم تكن تلك المشاهد من فيلم سينمائي عن المأكولات والمطابخ العالمية، لكنها للمركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية (مصنع الوجبات المدرسية) التابع لديوان وزارة الزراعة في شمال سيناء، الذي ينتج ويوزع نحو 116 ألف وجبة يومية على المدارس هناك.



خلال جولتنا داخل المركز واصطحبنا فيها مدير المصنع هاني الشابوري، قال لـ«الدستور» إن المصنع ينتج الوجبات حسب البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، موضحا أن المصنع يوفر نحو 150 فرصة عمل يومية، ويتم توزيع الوجبة طازجة على المدارس المستهدفة على مستوى المحافظة، لكنها متعطلة الآن بسبب جائحة كورونا.



وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن المصنع يقدم وجبة صحية غذائية طازجة وآمنة للتلاميذ تساعدهم على رفع القدرة الإدراكية والتركيزية وتحقيق النشاط والصحة البدنية والذهنية، وتعمل على زيادة مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ وتنمية قدراتهم الادراكية، وكذلك تساعد في الحد من التسرب من التعليم.



مدير المصنع قال إن الطاقة الانتاجية تصل إلى 90 ألف وجبة غذائية يوميا، وهي مطابقة لكافة المواصفات والعناصر الغذائية اللازمة، حيث يتم سحب عينات يومية لتحليل الخامات والمواد المستخدمة في الإنتاج للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها لكافة المواصفات عن طريق مفتشى الصحة والتموين والأغذية والرقابة التموينية وغيرها من الجهات المعنية. «خلية نحل وعاملون من أصحاب البالطو الطبي الأبيض ومعقمات ورائحة زكية لشطائر ساخنة تعبىء رائحة الجو».. لم تكن تلك المشاهد من فيلم سينمائي عن المأكولات والمطابخ العالمية، لكنها للمركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية (مصنع الوجبات المدرسية) التابع لديوان وزارة الزراعة في شمال سيناء، الذي ينتج ويوزع نحو 116 ألف وجبة يومية على المدارس هناك.خلال جولتنا داخل المركز واصطحبنا فيها مدير المصنع هاني الشابوري، قال لـ«الدستور» إن المصنع ينتج الوجبات حسب البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، موضحا أن المصنع يوفر نحو 150 فرصة عمل يومية، ويتم توزيع الوجبة طازجة على المدارس المستهدفة على مستوى المحافظة، لكنها متعطلة الآن بسبب جائحة كورونا.وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن المصنع يقدم وجبة صحية غذائية طازجة وآمنة للتلاميذ تساعدهم على رفع القدرة الإدراكية والتركيزية وتحقيق النشاط والصحة البدنية والذهنية، وتعمل على زيادة مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ وتنمية قدراتهم الادراكية، وكذلك تساعد في الحد من التسرب من التعليم.مدير المصنع قال إن الطاقة الانتاجية تصل إلى 90 ألف وجبة غذائية يوميا، وهي مطابقة لكافة المواصفات والعناصر الغذائية اللازمة، حيث يتم سحب عينات يومية لتحليل الخامات والمواد المستخدمة في الإنتاج للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها لكافة المواصفات عن طريق مفتشى الصحة والتموين والأغذية والرقابة التموينية وغيرها من الجهات المعنية.

116 ألف وجبة مدرسية تخرج من هنا

«خلية نحل وعاملون من أصحاب البالطو الطبي الأبيض ومعقمات ورائحة زكية لشطائر ساخنة تعبىء رائحة الجو».. لم تكن تلك المشاهد من فيلم سينمائي عن المأكولات والمطابخ العالمية، لكنها للمركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية (مصنع الوجبات المدرسية) التابع لديوان وزارة الزراعة في شمال سيناء، الذي ينتج ويوزع نحو 116 ألف وجبة يومية على المدارس هناك.



خلال جولتنا داخل المركز واصطحبنا فيها مدير المصنع هاني الشابوري، قال لـ«الدستور» إن المصنع ينتج الوجبات حسب البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، موضحا أن المصنع يوفر نحو 150 فرصة عمل يومية، ويتم توزيع الوجبة طازجة على المدارس المستهدفة على مستوى المحافظة، لكنها متعطلة الآن بسبب جائحة كورونا.



وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن المصنع يقدم وجبة صحية غذائية طازجة وآمنة للتلاميذ تساعدهم على رفع القدرة الإدراكية والتركيزية وتحقيق النشاط والصحة البدنية والذهنية، وتعمل على زيادة مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ وتنمية قدراتهم الادراكية، وكذلك تساعد في الحد من التسرب من التعليم.



مدير المصنع قال إن الطاقة الانتاجية تصل إلى 90 ألف وجبة غذائية يوميا، وهي مطابقة لكافة المواصفات والعناصر الغذائية اللازمة، حيث يتم سحب عينات يومية لتحليل الخامات والمواد المستخدمة في الإنتاج للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها لكافة المواصفات عن طريق مفتشى الصحة والتموين والأغذية والرقابة التموينية وغيرها من الجهات المعنية. «خلية نحل وعاملون من أصحاب البالطو الطبي الأبيض ومعقمات ورائحة زكية لشطائر ساخنة تعبىء رائحة الجو».. لم تكن تلك المشاهد من فيلم سينمائي عن المأكولات والمطابخ العالمية، لكنها للمركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية (مصنع الوجبات المدرسية) التابع لديوان وزارة الزراعة في شمال سيناء، الذي ينتج ويوزع نحو 116 ألف وجبة يومية على المدارس هناك.خلال جولتنا داخل المركز واصطحبنا فيها مدير المصنع هاني الشابوري، قال لـ«الدستور» إن المصنع ينتج الوجبات حسب البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، موضحا أن المصنع يوفر نحو 150 فرصة عمل يومية، ويتم توزيع الوجبة طازجة على المدارس المستهدفة على مستوى المحافظة، لكنها متعطلة الآن بسبب جائحة كورونا.وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن المصنع يقدم وجبة صحية غذائية طازجة وآمنة للتلاميذ تساعدهم على رفع القدرة الإدراكية والتركيزية وتحقيق النشاط والصحة البدنية والذهنية، وتعمل على زيادة مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ وتنمية قدراتهم الادراكية، وكذلك تساعد في الحد من التسرب من التعليم.مدير المصنع قال إن الطاقة الانتاجية تصل إلى 90 ألف وجبة غذائية يوميا، وهي مطابقة لكافة المواصفات والعناصر الغذائية اللازمة، حيث يتم سحب عينات يومية لتحليل الخامات والمواد المستخدمة في الإنتاج للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها لكافة المواصفات عن طريق مفتشى الصحة والتموين والأغذية والرقابة التموينية وغيرها من الجهات المعنية.

حي العبور.. الإسكان الاجتماعي بـ100 جنيه فقط

على أطراف العريش تجولنا داخل كومباوند سكني بدا مأهولًا بالسكان عرفنا أن اسمه «حي العبور» وتم تسليمه لأهالي الشيخ زويد ورفح القاطنين في العريش، وبلغ عدد وحداته 288 شقة بمواصفات قياسية كاملة المرافق والتشطيب، وتعتبر هذه الوحدات السكنيه هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأهالي في محافظة شمال سيناء.



وقال أهالي حي العبور لـ«الدستور» إنه تم تخصيص الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار الشهري المعروف بـ«الاستضافة»، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيه من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100 جنيه شهريا نظير الصيانة.



وبحسب الأهالي فإن الشقة الواحدة تتكون من 3 غرف وصالة حمام ومطبخ، وتصل المساحة لكل وحدة سكنية 90 مترا مسطحا، ومدرسة تعليم أساسي وأسواق تجارية داخل الموقع، ومسجد وحضانة وملاعب رياضية.



وقال المسؤولين عن الحي إنه يستهدف أهالينا المتضررين من العمليات الإرهابية، والشقة بـ100 جنيه فقط شهريا لـ1551 شقة، وكان هناك تركيز على الأرامل لأن هناك عدد كبير استشهد جراء العمليات الإرهابية في سيناء.



بالتأكيد فإن إقامة العديد من المشروعات التنموية بسيناء وتعود بالنفع على أبناء سيناء في مجالات البنية التحتية والطرق ومحطات تحلية المياه وإنشاء المدارس والمجمعات. على أطراف العريش تجولنا داخل كومباوند سكني بدا مأهولًا بالسكان عرفنا أن اسمه «حي العبور» وتم تسليمه لأهالي الشيخ زويد ورفح القاطنين في العريش، وبلغ عدد وحداته 288 شقة بمواصفات قياسية كاملة المرافق والتشطيب، وتعتبر هذه الوحدات السكنيه هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأهالي في محافظة شمال سيناء.وقال أهالي حي العبور لـ«الدستور» إنه تم تخصيص الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار الشهري المعروف بـ«الاستضافة»، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيه من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100 جنيه شهريا نظير الصيانة.وبحسب الأهالي فإن الشقة الواحدة تتكون من 3 غرف وصالة حمام ومطبخ، وتصل المساحة لكل وحدة سكنية 90 مترا مسطحا، ومدرسة تعليم أساسي وأسواق تجارية داخل الموقع، ومسجد وحضانة وملاعب رياضية.وقال المسؤولين عن الحي إنه يستهدف أهالينا المتضررين من العمليات الإرهابية، والشقة بـ100 جنيه فقط شهريا لـ1551 شقة، وكان هناك تركيز على الأرامل لأن هناك عدد كبير استشهد جراء العمليات الإرهابية في سيناء.بالتأكيد فإن إقامة العديد من المشروعات التنموية بسيناء وتعود بالنفع على أبناء سيناء في مجالات البنية التحتية والطرق ومحطات تحلية المياه وإنشاء المدارس والمجمعات.

الصالة المغطاة.. مبارة كرة قدم شبابية تعيد الحياة

بأجسادهم القوية ومهاراتهم الملحوظة أجرى فريقين من الشباب مبارة كرة قدم، بعدما أجروا تمرينات خاصة باللياقة البدنية، وجلس «محرر الدستور» في استراحة المشاهدين ليلمح أحد الشباب يهتف «إلعب يا نجم»، وبعد المباراة جلست معه منفردًا وتحدثت إليه عنه وعن أحلامه



«إيهاب» شاب في مطلع العشرينيات من عمره، لم يتردد في قول حلمه «نفسنا الناس تشوفنا.. هيطلع مننا محد صلاح وبندعيه يجي يزورنا.. شوفونا واحكموا علينا».



ويضيف «إيهاب»: «ألعب كرة القدم من 10 سنوات على أمل أن يكتشفني أحد الأندية خاصة وأن الوضع أصبح أمنًا في شمال سيناء وأصبح لدينا القدرة على التنقل والدخول والخروج من مدينة العريش»، مقدمًا الشكر للقائمين على من نفذ وأدار صالة مغطاة بالعريش للألعاب الرياضية لأنها على حد وصفه «أبقتهم أحياء».



لاعب أخر، قال إن ميزة الصالة المغطاة في أنها تقع بقلب مدينة العريش، ووفق آخر المستجدات ويخدم موقع اللاعب والجمهور والمحكمين والمعلقين والمتابعين.



وبحسب مسؤولي الصالة فإنها تتسع لعدد 2000 شخصا، ويستفيد منها أيضًا طلاب كليات ومعاهد ومناطق رياضية واتحادات وأندية وغيرها، لا سيما أنها أقيمت على مساحة 14 ألف م٢ بمنطقة الواحة بالعريش بتكلفة تزيد عن 92 مليون جنيها.



أحد المدربين توقع أن يكون هذا المشروع فاتحة خير على المحافظة رياضيا، وأن تجرى على أرضها قريبا بطولة دولية في كرة القدم الخماسية، مشيرًا إلى أن الصالة تضم مجموعة من الصالات الرياضية والملاعب المختلفة، وصالة استقبال لكبار الزوار، وملعب متعدد الأغراض لكرة القدم الخماسي والكرة الطائرة وتنس الطاولة والسلة واليد والمصارعة والجمباز وغيرها من الألعاب المختلف، غرف لخلع الملابس، غرف واستراحات للحكام، غرف إدارية وأخرى للبث التلفزيونى والإذاعي، غرفة للطبيب، مركز للمؤتمرات وآخر للمعلومات ومركز إعلامي، وموقف كبير للسيارات. بأجسادهم القوية ومهاراتهم الملحوظة أجرى فريقين من الشباب مبارة كرة قدم، بعدما أجروا تمرينات خاصة باللياقة البدنية، وجلس «محرر الدستور» في استراحة المشاهدين ليلمح أحد الشباب يهتف «إلعب يا نجم»، وبعد المباراة جلست معه منفردًا وتحدثت إليه عنه وعن أحلامه«إيهاب» شاب في مطلع العشرينيات من عمره، لم يتردد في قول حلمه «نفسنا الناس تشوفنا.. هيطلع مننا محد صلاح وبندعيه يجي يزورنا.. شوفونا واحكموا علينا».ويضيف «إيهاب»: «ألعب كرة القدم من 10 سنوات على أمل أن يكتشفني أحد الأندية خاصة وأن الوضع أصبح أمنًا في شمال سيناء وأصبح لدينا القدرة على التنقل والدخول والخروج من مدينة العريش»، مقدمًا الشكر للقائمين على من نفذ وأدار صالة مغطاة بالعريش للألعاب الرياضية لأنها على حد وصفه «أبقتهم أحياء».لاعب أخر، قال إن ميزة الصالة المغطاة في أنها تقع بقلب مدينة العريش، ووفق آخر المستجدات ويخدم موقع اللاعب والجمهور والمحكمين والمعلقين والمتابعين.وبحسب مسؤولي الصالة فإنها تتسع لعدد 2000 شخصا، ويستفيد منها أيضًا طلاب كليات ومعاهد ومناطق رياضية واتحادات وأندية وغيرها، لا سيما أنها أقيمت على مساحة 14 ألف م٢ بمنطقة الواحة بالعريش بتكلفة تزيد عن 92 مليون جنيها.أحد المدربين توقع أن يكون هذا المشروع فاتحة خير على المحافظة رياضيا، وأن تجرى على أرضها قريبا بطولة دولية في كرة القدم الخماسية، مشيرًا إلى أن الصالة تضم مجموعة من الصالات الرياضية والملاعب المختلفة، وصالة استقبال لكبار الزوار، وملعب متعدد الأغراض لكرة القدم الخماسي والكرة الطائرة وتنس الطاولة والسلة واليد والمصارعة والجمباز وغيرها من الألعاب المختلف، غرف لخلع الملابس، غرف واستراحات للحكام، غرف إدارية وأخرى للبث التلفزيونى والإذاعي، غرفة للطبيب، مركز للمؤتمرات وآخر للمعلومات ومركز إعلامي، وموقف كبير للسيارات.

هنا الشيخ زويد.. الحياة من رحم الموت

دموعنا كانت تنهمر دون أن نقول شيئًا من هول مشاهد الدمار ما أن انطلقنا في طريقنا من العريش إلى الشيخ زويد، ما فعله الإرهابيين ومحاولتهم في أعوام ماضية للمدنيين وبيوتهم كانت جديرة بتحويلها لمدينة أشباح لا لمكان يسكنه البشر لا يختلف كثيرا عن بعض الدول التي لا زالت في براثن الأذى بمنطقتنا العربية.. المنازل وواجهاتها على أطراف المدينة وعلى مشارفها لا تخلو من أثر القذائف والرصاص، لم نرفع هاماتنا أو نمسح دموعنا إلا عندما رنت عيوننا على ميدان الشيخ زويد، حيث يرفرف العلم المصري خفاقًا شامخًا أعلى مجلس المدينة والمدارس المجاورة لها التي ضجت بالطلاب وبابتسامات الأهالي لعودة الحياة لها ولضجيجها وصخبها المستمر.



في الشارع المجاور لمجلس مدينة الشيخ زويد، التقت «الدستور» مجموعة من العائدين إلى منازلهم، وعلى الرغم من أن بعض منازلهم أصبحت خاوية على عروشها بلا كهرباء أو مياه أو حتى أثاث من أثار المواجهات الماضية في الأعوام الماضية بين الأمن والإرهابيين إلا أن سعادة العودة لمنازلهم جعلتهم في حالة مُرضية للغاية.



«محمد» عامل بمسجد هناك، قال: «لو كومة من الرماد.. البيت بيت.. البيت وطن.. البيت دفا وجدر ما يتقطعش بجيرة الحبايب والعيلة».



وأضاف واصفًا معيشته الآن هو وجيرانه: «كنا لا نخرج من منازلنا في الماضي وتركناها مع اشتداد القتال بين الجيش والمجموعات الإرهابية وخرجنا لبعض المحافظات الأخرى، والآن بعد أن استقرت الأمور الأمنية وعادت الحياة عدنا معها من جديد، بالتأكيد لدينا صعوبات في انقطاع الشبكات لكن لدينا كل شىء آخر من كل صنوف الطعام والشراب والإنارة والمياه وأولادنا يذهبون للمدارس ويخرجون للعب في الشوارع آمنين، وهذا يكفينا في الفترة الحالية، خاصة أن السلطات التنفيذية هنا تعكف ليل نهار على مشاريع تنموية ستنقلنا خلال الفترة المقبلة لحياة كريمة».



على بعد خطوات كان لقاءنا مع الشيخ عبدالباسط خريشان أحد مشايخ زويد، الذي قال إن الشيخ زويد «مدينة عادت من الموت» بفضل بسالة الجيش والشرطة ورجالها الوطنيين، عدنا لزراعة أراضينا من جديد ومع هذه الزراعة عاد الأمل لكل الفلاحين هنا، لافتًا إلى أن المصريين أو الأجانب اللذين يظنون أننا هنا نعيش وضعًا بائسا عليهم أن يزورونا ويروا كم الخيرات التى لدينا عن العاصمة لدرجة أن الخضروات والفواكه سعرها أرخص بنصف الثمن، وكل شىء هادىء إلى حد السكينة.



على أبواب مجلس مدينة الشيخ زويد، التقينا طارق عادل رئيس مجلس المدينة، الذي كشف عن جهود التنمية والمشروعات الجديدة بالشيخ زويد، وبدأ حديثه بأن المدينة يقطنها 33 ألف مواطن يتمتعون بكافة الخدمات اللوجستية من تموين وخضروات وكهرباء ومدارس ووقود ومياه شرب وصرف بشكل يومي.



طارق أضاف لـ«الدستور» أنه تم افتتاح محطة لتحليه مياه البحر تعمل بطاقة 5 آلاف متر مكعب في اليوم علي ساحل البحر بالشيخ زويد بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرا إلى وجود 6 محطات مياه آخرى بالشيخ زويد لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.



وأوضح أنه تم الانتهاء من مشروع خط كهرباء مدينة الشيخ زويد بجهد 22 كيلو فولت، وساعد على إنهاء مشكلة الكهرباء في المدينة والأحياء التابعة لها وحقق للأسر احتياجاتها من المياه عن طريق محطات التحلية التي تعتمد في تشغيلها علي الكهرباء.



ولفت مدير مركز وجلس المدينة الذي اصطحبنا فى جولة لحديقة الكوثر بالشيخ زويد، وقال إنها تكلفت 2.5 مليون جنيه، وتضم مناطق خضراء وألعاب للأطفال ومبني إداري، لتكون متنفسا للمواطنين فى هذا الحي الذى وصفه بأنه كان مسرحًا للعمليات الارهابية منذ زمن مضى، لذلك تم اتخاذ القرار بتحويله لهذا المشهد البديع في رسالة واضحة بأنهم كانوا يخربون لكننا نحاربهم بالتعمير والتنمية. دموعنا كانت تنهمر دون أن نقول شيئًا من هول مشاهد الدمار ما أن انطلقنا في طريقنا من العريش إلى الشيخ زويد، ما فعله الإرهابيين ومحاولتهم في أعوام ماضية للمدنيين وبيوتهم كانت جديرة بتحويلها لمدينة أشباح لا لمكان يسكنه البشر لا يختلف كثيرا عن بعض الدول التي لا زالت في براثن الأذى بمنطقتنا العربية.. المنازل وواجهاتها على أطراف المدينة وعلى مشارفها لا تخلو من أثر القذائف والرصاص، لم نرفع هاماتنا أو نمسح دموعنا إلا عندما رنت عيوننا على ميدان الشيخ زويد، حيث يرفرف العلم المصري خفاقًا شامخًا أعلى مجلس المدينة والمدارس المجاورة لها التي ضجت بالطلاب وبابتسامات الأهالي لعودة الحياة لها ولضجيجها وصخبها المستمر.في الشارع المجاور لمجلس مدينة الشيخ زويد، التقت «الدستور» مجموعة من العائدين إلى منازلهم، وعلى الرغم من أن بعض منازلهم أصبحت خاوية على عروشها بلا كهرباء أو مياه أو حتى أثاث من أثار المواجهات الماضية في الأعوام الماضية بين الأمن والإرهابيين إلا أن سعادة العودة لمنازلهم جعلتهم في حالة مُرضية للغاية.«محمد» عامل بمسجد هناك، قال: «لو كومة من الرماد.. البيت بيت.. البيت وطن.. البيت دفا وجدر ما يتقطعش بجيرة الحبايب والعيلة».وأضاف واصفًا معيشته الآن هو وجيرانه: «كنا لا نخرج من منازلنا في الماضي وتركناها مع اشتداد القتال بين الجيش والمجموعات الإرهابية وخرجنا لبعض المحافظات الأخرى، والآن بعد أن استقرت الأمور الأمنية وعادت الحياة عدنا معها من جديد، بالتأكيد لدينا صعوبات في انقطاع الشبكات لكن لدينا كل شىء آخر من كل صنوف الطعام والشراب والإنارة والمياه وأولادنا يذهبون للمدارس ويخرجون للعب في الشوارع آمنين، وهذا يكفينا في الفترة الحالية، خاصة أن السلطات التنفيذية هنا تعكف ليل نهار على مشاريع تنموية ستنقلنا خلال الفترة المقبلة لحياة كريمة».على بعد خطوات كان لقاءنا مع الشيخ عبدالباسط خريشان أحد مشايخ زويد، الذي قال إن الشيخ زويد «مدينة عادت من الموت» بفضل بسالة الجيش والشرطة ورجالها الوطنيين، عدنا لزراعة أراضينا من جديد ومع هذه الزراعة عاد الأمل لكل الفلاحين هنا، لافتًا إلى أن المصريين أو الأجانب اللذين يظنون أننا هنا نعيش وضعًا بائسا عليهم أن يزورونا ويروا كم الخيرات التى لدينا عن العاصمة لدرجة أن الخضروات والفواكه سعرها أرخص بنصف الثمن، وكل شىء هادىء إلى حد السكينة.على أبواب مجلس مدينة الشيخ زويد، التقينا طارق عادل رئيس مجلس المدينة، الذي كشف عن جهود التنمية والمشروعات الجديدة بالشيخ زويد، وبدأ حديثه بأن المدينة يقطنها 33 ألف مواطن يتمتعون بكافة الخدمات اللوجستية من تموين وخضروات وكهرباء ومدارس ووقود ومياه شرب وصرف بشكل يومي.طارق أضاف لـ«الدستور» أنه تم افتتاح محطة لتحليه مياه البحر تعمل بطاقة 5 آلاف متر مكعب في اليوم علي ساحل البحر بالشيخ زويد بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرا إلى وجود 6 محطات مياه آخرى بالشيخ زويد لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.وأوضح أنه تم الانتهاء من مشروع خط كهرباء مدينة الشيخ زويد بجهد 22 كيلو فولت، وساعد على إنهاء مشكلة الكهرباء في المدينة والأحياء التابعة لها وحقق للأسر احتياجاتها من المياه عن طريق محطات التحلية التي تعتمد في تشغيلها علي الكهرباء.ولفت مدير مركز وجلس المدينة الذي اصطحبنا فى جولة لحديقة الكوثر بالشيخ زويد، وقال إنها تكلفت 2.5 مليون جنيه، وتضم مناطق خضراء وألعاب للأطفال ومبني إداري، لتكون متنفسا للمواطنين فى هذا الحي الذى وصفه بأنه كان مسرحًا للعمليات الارهابية منذ زمن مضى، لذلك تم اتخاذ القرار بتحويله لهذا المشهد البديع في رسالة واضحة بأنهم كانوا يخربون لكننا نحاربهم بالتعمير والتنمية.

في حي الحمايدة.. البنات تكتسح الأولاد

بعد نحو نصف ساعة وصلنا إلى الأحياء المجاورة لمدرسة الحمايدة للتعلم الأساسي، والتقت «الدستور» أهالي قبيلة الحمايدة التي تبرعت بالأرض لصالح إنشاء تلك المدرسة، وسألت الأبلة هناء كما يناديها أهالي المنطقة، عن الفكرة السائدة عن الشيخ زويد وسيناء في العموم بأن القبائل هنا لا تشجع تعليم الفتيات وأن مكانها المنزل والزواج، لكن ردها كان مفاجئًا لا سيما أنها أوضحت أن هذا الأمر قد تغير تمامًا بل أصبح العكس في ذلك، لدرجة أن عدد الفتيات بالمدرسة المجاورة لشارعهم – لكنها متعطلة الآن بسبب تعطيل الدراسة إثر جائحة كورونا، حيث يصل لأكثر من 60% من الطلاب كما أن المدرسات في المدرسة يمثلون 90% من طاقم التدريس.



وأشارت «أبلة هناء» إلى أن الوعي والفكر لدى السيناويين تغير تمامًا عن الماضي، بل أدركوا ان التعليم يواجه الفكر المتطرف، مشيرة إلى أنها خير دليل على ذلك لأن أسرتها علمتها وجعلتها تحصل على ليسانس جامعي وكذلك معظم الأحياء المجاورة لها، كما أن نسبة تعليم الفتيات أكثر من الذكور فى أحياء «بحبوح، الكوثر، الحمايدة، وغيرها». بعد نحو نصف ساعة وصلنا إلى الأحياء المجاورة لمدرسة الحمايدة للتعلم الأساسي، والتقت «الدستور» أهالي قبيلة الحمايدة التي تبرعت بالأرض لصالح إنشاء تلك المدرسة، وسألت الأبلة هناء كما يناديها أهالي المنطقة، عن الفكرة السائدة عن الشيخ زويد وسيناء في العموم بأن القبائل هنا لا تشجع تعليم الفتيات وأن مكانها المنزل والزواج، لكن ردها كان مفاجئًا لا سيما أنها أوضحت أن هذا الأمر قد تغير تمامًا بل أصبح العكس في ذلك، لدرجة أن عدد الفتيات بالمدرسة المجاورة لشارعهم – لكنها متعطلة الآن بسبب تعطيل الدراسة إثر جائحة كورونا، حيث يصل لأكثر من 60% من الطلاب كما أن المدرسات في المدرسة يمثلون 90% من طاقم التدريس.وأشارت «أبلة هناء» إلى أن الوعي والفكر لدى السيناويين تغير تمامًا عن الماضي، بل أدركوا ان التعليم يواجه الفكر المتطرف، مشيرة إلى أنها خير دليل على ذلك لأن أسرتها علمتها وجعلتها تحصل على ليسانس جامعي وكذلك معظم الأحياء المجاورة لها، كما أن نسبة تعليم الفتيات أكثر من الذكور فى أحياء «بحبوح، الكوثر، الحمايدة، وغيرها».