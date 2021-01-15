بعد تصدره التريند.. بلاي ليست بـ 15 أغنية لهيثم شاكر

تصدر الفنان هيثم شاكر تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في حلقة مع آبلة فاهيتا في برنامج لايف من الدوبلكس.وفي حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية، تحدث هيثم عن حياته الشخصية والمهنية، وتفاعل مع عدد من الألعاب الطريفة مع الآبلة.وفي سياق ذلك، تقدم "الدستور" بلاي ليست بـ 15 أغنية من أغاني الفنان هيثم شاكر.1- أحلف بالله2- خليك جنبي3- ايامي معاك4 - مفيش بعد بينسي.5- كنت مداويني.6- سبب واحد.7- خاين.8- روحي رايحة ليك.9- هو احنا10- ماتغيبوش.11- احنا افترقنا.12- راحوا.13- مش مهم انا.14- معرفة قديمة.15- عمري.