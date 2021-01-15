رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدره التريند.. بلاي ليست بـ 15 أغنية لهيثم شاكر

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:29 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
سلمى بدر
طباعة
تصدر الفنان هيثم شاكر تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في حلقة مع آبلة فاهيتا في برنامج لايف من الدوبلكس.

وفي حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية، تحدث هيثم عن حياته الشخصية والمهنية، وتفاعل مع عدد من الألعاب الطريفة مع الآبلة.

وفي سياق ذلك، تقدم "الدستور" بلاي ليست بـ 15 أغنية من أغاني الفنان هيثم شاكر.

1- أحلف بالله .


2- خليك جنبي .


3- ايامي معاك .


4 - مفيش بعد بينسي.


5- كنت مداويني.


6- سبب واحد.


7- خاين.


8- روحي رايحة ليك.


9- هو احنا .


10- ماتغيبوش.


11- احنا افترقنا.


12- راحوا.


13- مش مهم انا.


14- معرفة قديمة.


15- عمري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

تردد قنوات النهار الجديد 2021

مخدرات في «قنا الجامعي».. والموظفون: «مش بتاعتنا»

أحرقتها بمياه النار.. سيدة تعذب ابنة زوجها بالجيزة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الصحة: 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

المجر تهزم الرأس الأخضر «34-27» فى مونديال اليد

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

قراصنة إنترنت يسرقون وثائق وكالة الأدوية الأوروبية ويتلاعبون بها

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر

صدر حديثًا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثًا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

قريبًا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»