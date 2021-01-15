مصادر: «التعليم» تنتهي من وضع المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة انتهت من المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي.وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن المنهج الجديد مختلف تماما عن المنهج القديم والذي كان بمثابة "بعبع " لأولياء الأمور والطلاب، واستقبلت الوزارة بسببه العديد من الشكاوى حول صعوبته وعدم تناسبه مع أطفال في هذا العمر.وأشارت المصادر إلى أن مركز تطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات أعدا هذا المنهج بإشراف شخصي من الدكتور طارق شوقي, وزير التربية والتعليم، على أن تتم دراسة المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل.