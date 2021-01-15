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تحقيقات

المشروعات الكبرى.. كيف تسير مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم؟

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:46 م
اللحوم
اللحوم
ميرفت فهمي
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استطاعت مصر خلال السنوات الأخيرة، أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا في اللحوم بنسبة 56%، وذلك لما أنجزته من تقدم في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وكذلك الداجني.

ليس هذا فقط بل استطاعت مصر تحقيق اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة، بالإضافة إلى وصول حجم الإنتاج من الدواجن 1.4 مليار دجاجة، و13 مليار إنتاج مصر من البيض سنويًا، وكذلك يتم تصدير منتجات الدواجن إلى غانا وعمان والإمارات، الأمر الذي يبشر بانخفاض أسعار اللحوم الحمراء الفترة المقبلة في مصر.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من المشروعات لتعظيم الثروة الحيوانية منها مشروع البتلو القومي، والذي وصل تمويله حاليًا، إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع التحسين الوراثي الذي يعد من هدفه الرفع من إنتاجية السلالات.

أما بالنسبة للمشروع القومي للبتلو، فهناك 20 ألف مستفيد به بمبلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه، كذلك فيتم العمل على ققدم وساق من أجل تحسين السلالات المصرية، وتلقيح الحيوانات اصطناعيًا للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وحسب وزارة الزراعة فمصر لديها العديد من المراكز ابجديدة التابعة للوزارة، طبقًا للمواصفات القياسية لخدمة صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، لتكون نماذجًا يحتذى بها القطاع الخاص في محافظات سوهاج، أسيوط، المنيا، جنوب سيناء، الغربية، البحيرة، بالإضافة إلى مركزين في كل من الفيوم، كفر الشيخ.

وكان قد اعتمد وزير الزراعة السيد القصير تمويل وإقراض 5.59 مليون جنيه، من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة، وتشغيل 42 مركزًا لتجميع الألبان في 6 محافظات مختلفة.

كما أعلنت وزارة الزراعة تحقيق مصر العام الماضى الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة، بكميات تصل إلى 5.5 مليون طن، لافتًا إلى أن نصف المراكز الجديدة المزمع اقامتها تقع في الصعيد بواقع 5 مراكز بنسبة 50%.

كما أنه تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركز %5 وايضا تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل والإهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربى ماشية الألبان ومنتجى الألبان.

وأوضحت وزارة الزراعة، أنه تم رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، ما يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للإستهلاك الطازج أو التصنيع، وكذلك يعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير المنتجات اللبنية إلى الخارج، ما يؤدى بدوره إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

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