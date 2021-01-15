حجز 3 حاولوا ترويج مبالغ مقلدة بالعملة المحلية في القاهرة

أمرت نيابة عابدين، بحجز 3 أشخاص لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات، بينهم مسجلي خطر وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحد المتهمين، وبحوزتهم مبلغ مالي "فئات مختلفة" مقلدة، وعدد من الملصقات منسوب صدورها لفرع أحد البنوك.وبمواجهتهم اقروا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من الشقة سكن أحد المتهمين مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم ضبط (كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية، و4 جهاز طابعة ألوان، ومكبس حديدي يستخدم في طباعة العلامات المائية، وإسكانر، و2 شبلونة مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية (محلية – أجنبية)، وشريط فسفوري حرارى يستخدم في طباعة العلامات المائية، وكمية من ورق يستخدم فى طباعة العملات الورقية، وكاميرا، وكمية من الأحبار تستخدم في طباعة العملات مختلفة الفئات) بمسكن أحد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات