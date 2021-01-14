واشنطن تدرج حركة حسم الإخوانية وولاية سيناء على قوائم الإرهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إضافة تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي الموالي لتنظيم داعش، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (وفاك).كما أضافت الخزانة الأمريكية تنظيم "حركة سواعد مصر"، المعروف إعلاميًا باسم "حسم" التابع لجماعة الاخوان الإرهابية وذلك حب قناة "سي إن إن" الأمريكية.وإلى جانب ذلك أدرجت الوزارة عددًا من الأشخاص إلى قائمة "الأشخاص المحظورين"، وهم علاء علي محمد، الملقب بعلاء السماحي، المسؤول الأول بتنظيم "حسم"، ويتواجد في تركيا، كما أدرجت يحيى السيد إبراهيم، الملقب بيحيي موسى، العضو البارز أيضًا في حسم والاخوان، وهو متوجد في إسطنبول بتركيا، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.