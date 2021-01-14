«آثار الإسكندرية»: قايتباي لم تتأثر بالنوة بسبب مشروع حماية القلعة

تفقّد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، الخميس، مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي، والوقوف على فعاليته الكبرى في حماية القلعة خلال النوة.قال متولي إن قلعة قايتباي الأثرية لم تتأثر بارتفاع أمواج البحر، التي كانت تشهده في السابق جراء دخول مياه البحر من الشبابيك الساحلية الخاصة، والسراديب الساحلية أسفل القلعة.أشار إلى أن للمشروع فعالية كبرى في حماية القلعة، وكانت نسبة حمايته للقلعة هذا العام 100٪، حيث لم تتأثر القلعة بالنوة ولم تصل أي مياه للسراديب، وتم رصد تجمعات مياه صغيرة بسبب مياه الأمطار تم التعامل معها على الفور ورفعها ولم تؤثر على حركة الزيارة.وأوضح أن قلعة قايتباى تفتح أبوابها أمام الزيارات حتى الثامنة مساءً يوميًا وطوال العام بناءً على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار منذ 202091.