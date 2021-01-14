عرض مسلسل «اللعبة 2» على «شاهد».. 24 يناير

تستعد منصة شاهد VIP لعرض الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة"، يوم 24 يناير الجاري.وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد طرحت البوستر الرسمي والدعائي النهائي للعمل استعدادًا لعرضه.وانتهى نجوم العمل من تصوير 90% من مشاهده، وقام المخرج معتز التوني بمونتاج 15 حلقة كاملة من المسلسل وتم تسليمها لمنصة "شاهد".ويقوم التوني حاليا بمونتاج الحلقات المنتهية، ويعكف على تصوير المشاهد المتبقية للانتهاء من تصوير العمل بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.ومن المقرر عرض العمل على شبكة mbc في موسم رمضان المقبل.يشار إلى أن مسلسل "اللعبة" عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لذا قرر صناعه تقديم جزء ثان منه، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود، وأحمد سعد والي، ويشارك في بطولته مي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وتنضم لهم في الجزء الثاني رانيا يوسف.