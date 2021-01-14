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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

درية شرف الدين رئيسًا للجنة الإعلام ويوسف الحسيني وكيلًا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:48 م
الدكتورة درية شرف
الدكتورة درية شرف الدين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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فازت الدكتورة درية شرف الدين، بمنصب رئيسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، في انتخابات هيئات اللجان النوعية للمجلس بالتزكية، كما فاز النائب يوسف الحسيني بمنصب وكيل اللجنة، وكذلك النائب الدكتور نادر مصطفي، وفاز النائب تامر عبد القادر بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

وكان قد ترشح كل من يوسف الحسيني والدكتور نادر مصطفى والدكتور منى جمال الدين عمر على منصب وكيلي اللجنة.

وشددت الدكتورة درية شرف الدين على ضرورة التعاون الوثيق بين أعضاء اللجنة للعمل على إنجاح الإعلام المصري وكذلك الترويج للآثار المصرية.

وأشارت إلى أن العالم أصبح الأن قرية كونية واحدة وعلى الإعلام المصري أن يتواكب مع هذه المتغيرات، موجه الشكر لأعضاء اللجنة على اختيارها رئيسة للجنة.

وأوضحت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد مجموعة من الاجتماعات من أجل العمل في المجالات الثلاثة "الإعلام، الثقافة، الآثار" للدفع قدما بهذه القطاعات بالتعاون مع الحكومة.

وتكونت لجنة الإشراف على الانتخابات من النواب عصمت زيادة ونشوى الديب وداليا السعدني بمعاونة أمين اللجنة.

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