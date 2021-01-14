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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المسار المصري بالسعودية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:36 م
امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية
نورهان عبدالرحمن
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أعلن مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية المملكة العربية السعودية الرياض، بيان هام لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس مسار المنهج المصري بالمملكة العربية السعودية.

وأكد فى بيان له أنه فى ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، ورد من الإدارة العامة لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" من وزارة التربية والتعليم بمصر، سوف يتم تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 20202021 للصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري بالسعودية.

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