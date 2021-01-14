تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المسار المصري بالسعودية

أعلن مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية المملكة العربية السعودية الرياض، بيان هام لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس مسار المنهج المصري بالمملكة العربية السعودية.وأكد فى بيان له أنه فى ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، ورد من الإدارة العامة لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" من وزارة التربية والتعليم بمصر، سوف يتم تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 20202021 للصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري بالسعودية.