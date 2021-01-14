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محافظات

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الخميس 14/يناير/2021 - 01:11 م
الدكتور علاء عطية
الدكتور علاء عطية
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط‪،‬ إن المستشفى الجامعى الرئيسي قد‪ ‬نجحت خلال عام 2020 في افتتاح بعض الوحدات المتميزة في الأقسام المختلفة وعلى رأسها افتتاح قسم الأورام والطب النووي بعد تجديده وإضافة وحدة الجاما كاميرا لتشخيص الأورام.

وافتتاح وحدة الماموجرافي بقسم الأشعة التشخيصية، إلى جانب افتتاح وحدة النفايات الجديدة، وعيادة ما بعد التعافي لمرضي كورونا، وكذلك افتتاح معمل الباثولوجي ومعمل الميكروبيولوجي إضافةً إلي وحدة مشتقات اللازمة، مشيرًا إلى مشاركة المستشفى في تشخيص وعلاج مرضى كوفيد 19 حيث تم دخول 205 حالة بالأقسام المجانية و155 حالة بالقسم الخاص.

من جانبه أشار، الدكتور سعد زكي، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، إلى ما تضمه المستشفى من إمكانيات ضخمة والتي تشمل نحو 1215 سرير بالمستشفى الرئيسي و159 سرير بالعنايات المركزية، و225 سريرا بقسم الطوارئ (الاستقبال والإصابات)، وكذلك 133 سرير بقسم العلاج بأجر، ونحو 45 غرفة عمليات، و21 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، كما كشف عن استقبال المستشفي لنحو 217613 مريض بالعيادات الخارجية، و66 ألف مريض بقسم العلاج علي نفقة الدولة، و45345 حالة بالأقسام المجانية، و3021 حالة بالقسم التخصصي، إلي جانب استقبال نحو 86590 من المترددين علي الاستقبال العام، و42350 حالات مترددة على وحدة الإصابات، و14483 حالات دخول لقسم الإصابات، مضيفًا أنه تم إجراء نحو 32108 عمليات جراحية متخصصة، ونحو 11292 عملية جراحية بوحدة الإصابات، هذا إلى جانب وحدة الكلي الصناعي التي تعمل بقوة 87 سرير للغسيل بمعدل 550 مريض أسبوعيًا.

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