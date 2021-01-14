محافظ أسوان يضع إكليلًا من الزهور على نصب الشهداء (فيديو)

استكمل محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الخميس، مراسم احتفال المحافظة بعيدها القومي، بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي، ومرور 50 عامًا على افتتاح السد العالي في عام 1971، بوضع أكليل من الورود على النصب التذكاري في وسط حديقة درة النيل، يتم تطويرها ضمن المشروعات التجميلية لواجهة مدينة أسوان، وسيتم افتتاحها خلال يناير الحالي.ويضم النصب التذكاري ببلازا درة النيل عددًا 250 اسمًا من الشهداء، منهم قوات مسلحة وشرطة، بالإضافة إلى شهداء الجيش الأبيض.واستعرضت موسيقى الشرطه العسكرية عرضًا فنيًا خلال وضع محافظ أسوان أكليل الورود، كما أن أصطف عدد من أفراد الجيش بحوزتهم أسلحة حاملين أسلحتهم.أقاد محافظ أسوان الشعلة بمنطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية، صباح اليوم الخميس، وذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات لجميع الحضور.وقرر محافظ أسوان إلغاء أي مظاهر احتفالية للعيد القومي لهذا العام؛ نظرًا لإجتياح أزمة فيروس كورونا المستجد وتضمنت الفعاليات إيقاد الشعلة بمنطقة رمز الصداقة.وجاء ذلك بحضور كلًا من مدير أمن أسوان الجديد اللواء عصام عثمان، والأنبا هدرا مطران أسوان، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية.