رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يضع إكليلًا من الزهور على نصب الشهداء (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 12:54 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
استكمل محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الخميس، مراسم احتفال المحافظة بعيدها القومي، بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي، ومرور 50 عامًا على افتتاح السد العالي في عام 1971، بوضع أكليل من الورود على النصب التذكاري في وسط حديقة درة النيل، يتم تطويرها ضمن المشروعات التجميلية لواجهة مدينة أسوان، وسيتم افتتاحها خلال يناير الحالي.

ويضم النصب التذكاري ببلازا درة النيل عددًا 250 اسمًا من الشهداء، منهم قوات مسلحة وشرطة، بالإضافة إلى شهداء الجيش الأبيض.

واستعرضت موسيقى الشرطه العسكرية عرضًا فنيًا خلال وضع محافظ أسوان أكليل الورود، كما أن أصطف عدد من أفراد الجيش بحوزتهم أسلحة حاملين أسلحتهم.

أقاد محافظ أسوان الشعلة بمنطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية، صباح اليوم الخميس، وذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات لجميع الحضور.

وقرر محافظ أسوان  إلغاء أي مظاهر احتفالية للعيد القومي لهذا العام؛ نظرًا لإجتياح أزمة فيروس كورونا المستجد وتضمنت الفعاليات إيقاد الشعلة بمنطقة رمز الصداقة.


وجاء ذلك بحضور كلًا من مدير أمن أسوان الجديد اللواء عصام عثمان، والأنبا هدرا مطران أسوان، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية.


موضوعات متعلقة

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

الأكثر قراءة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة 17 يناير

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» بثقافة السويس

الروائية الفنلندية صوفي أوكسانين تفوز بميدالية الشرف الأوكرانية