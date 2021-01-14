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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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في شهر التوعية به.. أعراض وأنواع «سرطان عنق الرحم»

الخميس 14/يناير/2021 - 02:01 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يعتبر شهر يناير هو شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، وهو ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين النساء، ويعد السبب الرئيس له هو فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يتطور من خلال العلاقة الحميمية.

ومن هنا نرصد خلال السطور التالية أعراض سرطان عنق الرحم.

◄ أعراضه:

وفقًا لموقع health لا تسبب المرحلة المبكرة لسرطان عنق الرحم، أي مؤشرات أو أعراض، وتتضمن المؤشرات الأكثر تعقيدًا نزيف مهبلي بعد الجماع، أو بين الدورات أو بعد انقطاع الطمث، وإفرازات مهبلية مائية أو دموية ذات رائحة كريهة، بالإضافة إلى ألم في الحوض أو ألمًا أثناء الجماع.


◄ أنواع سرطان عنق الرحم:

- سرطان الخلايا الحرشفية: يبدأ في الخلايا الرفيعة المسطحة، التى تبطن الجزء الخارجي من عنق الرحم، الذي يصل للمهبل فمعظمه من هذا النوع.

- السرطان الغدي: يبدأ هذا النوع في الخلايا الغدية التى على شكل عمود والتى تبطن قناة عنق الرحم.

- في بعض الأحيان يشترك كلًا نوعي الخلايا في سرطان عنق الرحم، ونادرًا ما يحدث السرطان في الخلايا الأخرى الموجودة في عنق الرحم.


◄ عوامل خطر تسبب الإصابة:

- التدخين.
- استخدام حبوب منع الحمل لفترة طويلة لأكثر من خمس سنوات.
- الإصابة بالإيدز.
- إنجاب أكثر من ثلاثة أطفال أو أكثر.
- النشاط الجنسي في مرحلة مبكرة.
- ضعف الجهاز المناعي.
- التعرض لأدوية الوقاية من الإجهاض التلقائي مما يجعل الجسم غير قادر على المحاربة.

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